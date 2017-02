Çfarë mendojnë meshkujt kur takojnë një vajzë single?

Tweet on Twitter

Kur meshkujt kanë takime të rastësishme me vajza të ndryshme, një pyetje që i shoqëron është: A ka të dashur? Por në momentin që marrin vesh se ajo është single u lindin shumë mendime të tjera. Takimi me një vajzë single i bën ata të mendojnë për fjalët që duhet të thonë dhe veprimet që duhet apo s’duhet të bëjnë. Më poshtë do të gjeni disa mendime që i pushtojnë meshkujt kur ndodhen pranë vajzave single, shkruan standrad.al.

Ndryshojnë komplet mënyrën e ndërveprimit. Ka një ndryshim të madh kur je duke folur me një vajzë dhe kur je duke folur me një vajzë beqare. Në këto momente te mashkulli aktivizohet një pjesë e trurit dhe mendon se do që të jetë femra e tij.

Mendojnë se ajo i ka thënë se është single për të flirtuar me të. Këtu lind dyshimi në qoftë se ajo është single vërtet apo e ka thënë thjesht se po i pëlqen flirtimi.

Ka një shans më të madh që ajo të pranojë të flejë me të. Ndoshta në qoftë se nuk do të kishte qenë vetëm do të ishte më e vështirë për ta bindur.

Nuk duhet të pyesin se si është e mundur që ajo është single. Kjo është një pyetje e rëndomtë, ai duhet të mendojë që është bukur që e ka vetëm për vete.

Ajo thotë se kohët e fundit është single? Në mendjen e meshkujve lind pyetja: Si kohët e fundit?

Si ajo e që përcakton veten si beqare, disa njerëz edhe kur kanë kontakt me dikë përsëri e quajnë veten beqarë.

Në qoftë se vajza është njohëse e shumë gjuhëve mund të keqkuptohet nga ai, por përsëri kjo është diçka që e tërheq atë më shumë.

Sa duhet të pres që ta pyes se pse është single? Duhet të pres për një kohë të gjatë apo ta pyes pak më vonë që të marr vesh arsyen?