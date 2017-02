Berisha çorodit Parlamentin, numëron 40 “premtim-mashtrimet”. PS dorëzohet: Aman përfundo!

Për më shumë se 1 orë e 30 minuta fjalim

Në mes të fjalimit Leskaj tenton të mbylle mikrofonin e Berishës, rebelohen demokratë. Drejtuesja e seances: Po më çojnë mesazhe njerëti: “ Do thyejmë televizorin po nuk e mbylli”

18 shkurti dhe ditët në vazhdim janë gjyqi që do t’i bëhet kësaj qeverie që mashtron në mënyrë të paskrupullt

Gëzim Saliu

Seanca parlamentare e ditës së djeshme dhe sidomos orari nga i drekës nga 13:45 e deri 15: 10 minuta ishte ndër më të vështirët për deputetët e ulur në anën e majtë të Kuvendit. Ishte ish-kryeministri Berisha i cili “torturoi” socialistët për më shumë se 1 orë e 30 minuta duke mbajtur ndodshta një ndër fjalimet më të gjata të tij në Parlament. Në këtë fjalim ai diskutoi për ato që i cilësoi si 40 “premtim-mashtrimet” e kryeministrit Rama, duke i marrë me rradhë një për një secilën prej tyre. Madje në fjalën e tij, Berisha ndalej gjatë tek secili premtim i pambajtur i kryeminsitri duke bërë atë që e cilësonte analizë krahasuese mes deklaratave të Ramës në fushatë dhe asaj që është (mos) arritur në këtë fund mandat qeveritar.

Por fjalimi i gjatë i ish-kryeministrit u ndërpre disa herë nga deputetëtt socialist, të cilët në disa raste të revoltuar në disa të tjera të lodhur nga zgjatja e dsikutimit, kaluan thuajse në lutje të drejtuesja e seancës, Valentin Leskaj, duke kërkuar përfundimin e fjalës së Berishës.

Në mesin e fjalës së ish-kryeministrit , Leskaj tentoi t’I ndërpresë fjalën Berishë duke i mbyllur mikrofonin. Por rebelimi i demokratëve në sallë ishte aq i amdhe sa detyroi drejtuesen e seancës të rikthejë sërish foninë në punë. Në replikë me ish-kryeministrin i cili vazhdonte të numëronte në foltore premtimet e pambajtra të qerverisë, Leskaj tha se po merret telefonata të shumta nga qytetarët që po ndiqnin seancës. “ Aman mbylle se do thyejmë televizorin”, u shpreh Leskaj, deklaratë e cila krijoi një situatë ilariteti në sallën e Parlamentit.

Pavarësisht ndërprerjeve të vazhdueshme, ish-kryeministri arriti ta mbyllë deri në fund listimin e premtimeve të pambajtura , duke pohuar madje se” Kur të vijë ai ( për Ramën) jam i gatshëm t’i rinumëroj sërish një për një”.

Qëndrimi

Në fjalën e tij në Parlament, ish-kryeministri deklaroi se paketa e Ramës me 1 miliard dollarë investime është një pastrim parash. Në këtë kontekst, Berisha paralajmëroi bankat që të mos bëhen pjesë e këtij projekti, që sipas tij është thjesht për të pastruar paratë e drogës. “Ju bëj thirrje bankave që të mos lajnë paratë e drogës, të mos bëhen pjesë e një projekti kriminal. Bankave iu bën thirrje të ruajnë dinjitetin e tyre. Nuk ka mazhorancë tjetër që do e njohë këtë borxh”, u shpreh Berisha.

Nga ana tjetër Berisha foli për “Bankers” duke theksuar se qeveria aktuale kërkon sipas tij ta zhvasë. “Bankers” ka ardhur nga një kontratë e nënshkruar nga qeveria socialiste para vitit 2005. Vazhdoi në vitet e tjera dhe ka qenë taksapaguesi kryesor në Shqipëri, nga 200 milionë euro në vit. Kompania bëri të famshme Shqipërinë në botë. “Bankers” i shërbeu Shqipërisë në Shqipëri”, pohoi ai. Sipas tij, problemet lindën me ndërrimin e pushteteve në vitin 2013. “Problemet në Zharrëz janë serioze, por nuk po luftohet për të zgjidhur problemin, por për të zhvatur me gjoba kompaninë. Ju e sulmoni sepse doni ta fusni kompaninë nën sundimin e Besnik Sulës, që ju shpërblen mirë juve”, deklaroi Berisha.

Më tej në fjalën e tij ish-kryeministri foli edhe për një histori që sipas tij ka në qendër ministren për Marrëdhëniet me Parlamentin, Ermonela Felaj. Nga foltorja e Kuvendit, Berisha ka treguar historinë e rrëmbimit të bashkëshortit të ministres Felaj, sipas tij, gjatë kohës kur ajo ka qenë prokurore dhe në qeverisje ka qenë Partia Demokratike. Sipas Berishës, shkak për këtë është bërë një “premtim i pambajtur” i Felajt, për të liruar një bandit. “Kësaj ndrikullës i rrëmbyen burrin dhe disa ditë ia mbajtën bandat në zyrat e Bashkisë. Pse ia rrëmbyen burrin? Nuk donin të rrëmbenin këtë jo. Kjo kishte marrë përsipër të lironin banditin. Burri kishte marrë paret. Kur kjo nuk e liroi banditin atëherë i rrëmbyen burrin. Kjo ishte gati ta falte dhe burrin, por ia gjetëm ne. Kjo ishte gati që burrin t’ia falte dreqit. Kishte marrë paratë kjo nuk pyeste. Kjo ndrikull shpirt kazmë del këtu dhe thotë që vetëvrasje nuk kemi. Je njeri ti apo s’je njeri moj? Vetëm të hënën infermierja piu dozat më kolosale të morfinës, për shkak të shtetit. Vetëm dje… nuk ke ndjenja ti. Ti je një ndrikull që të hëngri shpirtin mafia. Vetëm në dy ditë ke dy vetëvrasje. Vetëm nga KESH 12 të vetëvrarë të regjistruar. A e di ti që mashtron këtu dhe thua këto shifra? U rritën nga 2014 në 2015 me 150% vetëvrasjet”, pohoi Berisha. Këto deklarata ish-kryeministri Berisha bëri fill pas fjalës së ministres Felaj, e cila tha se gjatë qeverisjes së kësaj mazhorance është ulur numri i vetëvrasjeve.

Në fund të fjalës së tij, ish-kreu i qeverisë foli edhe lidhur me protestën e opozitës më 18 shkurt, duke theksuar se ajo do ketë pjesëmarrjen më të ghjerë e do vazhdojë derisa të plotësohen kërkesat. “18 shkurti dhe ditët në vazhdim janë gjyqi që do t’i bëhet kësaj qeverie që mashtron në mënyrë të paskrupullt”, theksoi Berisha.