Basha takim me të rinjtë: Sot kërcënohet liria, do anulojmë ligjin për arsimin e lartë

Kreu i Partisë Demokratike ka zhvilluar një takim me të rinjtë demokratë në seli, ku është shprehur se sa më i lirë të jetë njeriu për të zgjedhur, aq më e lartë është shoqëria. Basha tha se Partia Demokratike lindi në shtëpinë e lirisë, ndërsa sot lirinë e kërcënon një tirani e rrezikshëm dhe e kamufluar. Kryedemokrati tha se sot më i miri dhe i afti nuk ecën dot përpara.

“Ju vini në shtëpinë e lirisë. PD lindi në shtëpinë e lirisë. Para shumë vitesh një nga presidentët me popullorë të SHBA, Regan u pyet nga studentët cili ishte ndryshimi mes të djathtës dhe të majtës dhe ai dha një përgjigje që më ka ngelur në mendje. Ai tha se për mua nuk ka të majtë dhe të djathtë, por lart dhe poshtë. Lart ato shoqëri që janë më të lira. Pra sa më e madhe liria e sipërmarrësit, pa gjoba dhe pa kërkesa të kota, sa më i lirë të jetë njeriu, aq më lart është ajo shoqëri dhe ai komb. Sa më shumë rregulla, policë, gjoba inspektorë, të cilat nuk shërbejnë për të rregulluar shoqërinë, por për të çorientuar shoqërinë. Ju vini në një vend që ne i themi shtëpia e lirisë. Sot dhe nesër do të kemi zgjerimin e hapësirës së lirisë. Kur kjo parti u krijua ne kishim liri nga diktatura. Atëherë nuk mund të dëgjoje muzikë të lexoje librat që doje, të mbaje flokët e gjatë. Ishte liri nga diktatura. Të rinjtë e nisën atëherë. Po sot për çfarë lirie e kam fjalën? Kemi kërcënim ndaj lirisë së çdo qytetari? Çfarë kërcënimi kemi sot? Sot kemi kërcënim nga një liri që fshihet pas propagandës. Në një vend ku më i miri nuk çan dot përpara, por hajduti dhe i paafti ecën para. E kam fjalën për lirinë nga e keqja. Liria sot është e kërcënuar. Gjendja sot në Shqipëri është alarmante, vendi është në kaos. Shumica kanë mendjen të largohen, sepse sistemi që sot sundon është sistem që vret mundësinë dhe shpresat në vend që ti nxisë”- tha Basha.

Ndërkohë Basha u shpreh se arsimi i lartë është një dështim dhe kur të vijë në pushtet do ta anulojë. Gjithashtu ai tha se qytetarët do marrin fatin e vendit në dorë duke nisur më 18 shkurt.

“Arsimi i lartë, investimi më i madh që bën një familje. Shikoni çfarë ligji bëjnë ata. Gjithçka në dorë të pushtetit. Nëpërkëmbje e studentit dhe pedagogëve. Jo vetëm nuk rritën buxhetin për arsimin, por rritën barrën financiare për prindërit tuaj. Kur të vijmë në pushtet do anulojmë ligjin për arsimin e lartë. Sot kam bërë publike planin tim për 10 mijë stazhe për të sapodiplomuarit. Do ju mbështesim dhe do jem në krahun tuaj. Ky është vetëm një nga programet që do vërë në lëvizje motorët e zhvillimit. Liria themelore është liria për të zgjedhur. Prandaj duan të blejnë votën e lirë. Shpresën e kanë të prishin zgjedhjet. Fatin e vendit do ta marrin në dorë qytetarët. Më 18 shkurt të gjithë së bashku”- tha Basha.