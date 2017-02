Prekëse/ 3-vjeçarja lutet, unë jam një luftuese kanceri, më ndihmoni të fitoj

Ndoshta tani jeni të zënë me punën, shtëpinë, me një bisedë miqsh në kafene. Ndoshta tani nuk keni kohë të merreni me asgjë, por Ajla e vogël ju lutet për pak vëmendje. 3-vjeçarja mes buzëqeshjes dhe dhimbjes në sy ju lutet që të lexoni thirrjen e saj…

Unë jam një luftuese kanceri, më ndihmoni të fitoj. Unë jam Ajla Xhomaqi, thesari më i çmuar i familjes sime, drita e syve, e bukura e dheut, nuk e di në të vërtetë sa emra përkëdhelës kam, por këto kam dëgjuar më shpesh të më thonë. Jam 3 vjeçe e 7 muaj dhe mund të them se jam një fëmijë shumë i lumtur, e rrethuar me shumë dashuri dhe përkujdesje nga e gjithë familja ime e madhe. Më pëlqen të luaj te këndi i lojërave, të këndoj, të kërcej, të bëj tualet me tezen, të bëj kek dhe byrek me gjyshen dhe të kërcej në valle me gjyshin. Pasioni im më i madh janë kafshët, në veçanti macet, por më së shumti maçoku im Tobi. Gjithashtu unë adhuroj detin, kur futem në ujë babi dhe mami e kanë pak të vështirë të më nxjerrin. Kjo jam unë, por që prej janarit jam diagnostifikuar me tumor në tru. Doktorët në Tiranë nuk më dhanë shpresë për të jetuar. Familjarët e mi vendosën që ne të udhëtonim urgjentisht drejt Athinës për t’u kuruar. Deri tani kam kryer 4 operacione në kokë, të cilat ishin shumë gjata e të lodhshme dhe më kanë shkaktuar shumë dhimbje. Por mami im më ka thënë se akoma nuk jam shëruar dhe që duhet të bëhem shumë e fortë dhe me guxim sepse kemi një rrugë të gjatë përpara për të luftuar dhe për të fituar. Tumori im quhet ATRT(atypical teratoid rhabdoid tumor), është tumor i një forme të rrallë. Shpresa për t’ia dalë mbetet trajtimi onkologjik jashtë Shqipërisë, i cili mund të zgjasë 1 vit, por e gjithë kjo është e kushtueshme. Përveç ankthit të sëmundjes sime, familjarët kanë qenë të stresuar edhe për anën ekonomike. Edhe pse kam një familje të madhe me shumë miq e shokë, të cilët na kanë ndihmuar shumë, përsëri ato kanë qenë të pamjaftueshme për të përballuar trajtimet. Unë e dua shumë jetën dhe nuk dua që paratë të bëhen pengesa e vetme që të jetoj. Ndaj ju lutem nëse keni sadopak mundësi, mbështeteni sadopak financiarisht familjen time. Ju lutem mos hezitoni shuma e vogël nga ju është shpresë për të jetuar për mua.”/joq.al