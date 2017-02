Ja si sillen femrat kur duan të bëjnë seks

Femrat çlirojnë aromën, së cilës meshkujt nuk mund t’i rezistojnë dot. Por kanë edhe ditë të caktuara gjatë të cilave joshen nga meshkujt e pashëm dhe dominues.

Gjatë ovulacionit femrat bëhen nga pak më të egra, të gatshme për joshje, ndërkaq më shumë kujdesen për pamjen e vet dhe janë shumë xheloze ndaj konkurrencës.

Sapo dalin nga shtëpia fillojnë gjuetinë e pavetëdijshme ndaj meshkujve. Ecin më ngadalë, më shumë dredhin kërdhokullat, nxjerrin gjoksin para, fytyra u shkëlqen dhe ndihen më tërheqëse dhe me vetëbesim më të madh se kurrë më parë.

Mashkullin, i cili u pëlqen gjatë kësaj periudhe, do ta mbrojnë fuqishëm nga konkurrenca, përkatësisht nga femrat e tjera që të gatshme për t’u shumuar, siç thuhet për botën shtazore. Atëherë xhelozia del në pah.

Pranë mashkullit të vet ato do të jenë shumë të buta dhe të kujdesshme, të këndshme, do të bisedojnë me zë të qetë dhe do të sillen më shumë seksi. Edhe ky është karrem të cilin në mënyrë të pavetëdijshme e hedhin gjatë ovulacionit.

Kur zgjasin ditët “e veta”, atyre u nevojitet më pak kohë që të vendosin për të bërë seks, janë më të gatshme për aventura të shkurtra dhe kur më lehtë do të dorëzohen para sfidave, sesa ditëve të tjera të muajit.

Nëse janë në lidhje me partner të butë dhe me trup jo aq të zhvilluar, më me dëshirë do t’i shikojë meshkujt me pamje më burrërore dhe më të fuqishëm. Këto ditë të veçanta udhëheqin edhe ëndrrat e tyre, prandaj më shpesh ëndërrojnë skena me seks