Hapësira nuk ka rëndësi, ja si të bëni seks në një makinë me 2 vende (FOTO)

Sa rëndësi kanë hapësirat në seks? Pak fare, do të përgjigjeshin dy 23-vjeçarë nga Roma, Lorenzo Coltellaçi dhe Guido Astolfi. Ata sapo kanë publikuar Kamasmart, manual humoristik për çiftet që për intimitetin e tyre kanë në dispozicion vetëm një makinë me dy vende.

Manuali përmban 15 pozicione të ilustruara me ngjyra, të llogaritura me milimetra dhe të demonstruara në disa ilustrime dhe kushton 9.90 euro. Dy autorët e rinj- Lorenco student për gjuhësi dhe Guido i diplomuar, betohen se i kanë provuar vetë “në një parking, të veshur, e diel 11 gusht 2014, me njerëz që kalonin dhe na shikonin me inat” dhe i kanë testuar privatisht me partneret e tyre.

Nuk mbetet gjë tjetër veçse të gjeni një partner/e që mos të jetë shumë pretendues/e dhe të ndiqni hap pas hapi ilustrimet dhe këshillat teknike për t’ju dhënë pasionit edhe brenda një kabine jo shumë të rehatshme./standard.al