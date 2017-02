Foto/ Madonna bëhet me binjake, poston foton me vogëlushet

Madonna bëhet sërish nënë, këtë herë e dy vajzave binjake. Mbretëresha e muzikës “Pop” mori “dritën jeshile” nga Gjykata e Lartë e Malavit për të birësuar vajzat 4-vjeçare Stella dhe Ester.

Madonna gjendej brenda sallës së gjyqit kur një gjykatës vendosi në favor të saj. I pranishëm ishte edhe babai i vogëlusheve që jetonin në një jetimore pranë kufirit me Zambian. Megjithatë, 58-vjeçares i duhet të provojë se do të jetë një kujdestare e mirë për binjaket.

Një përfaqësues i qeverisë do të udhëtojë me ta në SHBA për të parë nga afër sesi do të kujdeset ajo për pjesëtaret më të reja të familjes. Autoritetet malavite nuk dhanë detaje mbi fëmijët, me pretendimin se kjo do të ishte e kundërligjshme në këtë fazë të çështjes.