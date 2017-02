10 fantazitë e çmendura në shtrat!

Fantazitë seksuale deri më tani kanë qenë atribut i meshkujve. Njihuni me dhjetë fantazitë më të çmendura të femrave në shtrat

Kur bie fjala për krijimin e një raporti dashuror dhe seksual, femrat përgjithësisht lidhen me romantizmin. Mesa duket kjo është vetëm një anë e medaljes femërore. Ja dhjetë fantazitë më të shfrenuara seksuale të gjinisë femërore.

1. Fantazia e dhunimit. Mund të tingëllojë e tmerrshme, por imagjinata njerëzore është e pakufishme. Shumë femra ëndërrojnë të ngatërrohen me një mashkull të dhunshëm, që t’ia heqë rrobat nga trupi duke ia grisur dhe mundësisht të kryejnë marrëdhënie në ndonjë vend të çuditshëm e aspak të rehatshëm. Megjithatë mos e provoni këtë në të vërtetë, pasi asnjë femre nuk do t’i pëlqente t’i grisnit veshjet e saj të shtrenjta, kjo do t’ju ulte shumë pikë.

2. Fantazia e striptistes. Fshehurazi të gjitha femrat dëshirojnë të jenë gjysmë të zhveshura, në qendër të vëmendjes së qindra meshkujve dhe shumë të dëshiruara. Mos pretendoni që kjo të bëhet realitet. Sepse edhe sikur një femër të konsumojë një shishe të tërë alkooli, ajo do ta përmbajë veten plotësisht.

3. Fantazia e ndërrimit të roleve. Të gjitha femrat fantazojnë të kenë mundësinë e ndërrimit sado modest të rolit me mashkullin. Ato ëndërrojnë të jenë shpërfillëse, iniciatore të ngacmimeve, pse jo të jenë edhe të dhunshme. Nga ana tjetër, meshkujt e shohin pak të sikletshme të ndërrojnë rolet me femrat, pasi janë mësuar të luajnë rolin e tyre mashkullor.

4. Fantazia e seksit në grup. Kjo është një nga fantazitë më të mëdha të meshkujve dhe femrave. Meshkujt do të vdisnin nga dëshira të ishin pjesë e një grupi seksual, që përfshin dy ose tri femra të tjera latine ose aziatike. Në mënyrë befasuese, duket se edhe femrave do t’u pëlqente të ishin pjesë e një grupi të tillë, por jo me aziatikë ose latinë, por me miqtë e të dashurit të tyre.

5. Fantazia për seksin e njëjtë. Jo të gjitha femrat e pranojnë, por mbase të gjitha e kanë fantazuar të paktën një herë të vetme, marrëdhënien me një femër tjetër. Mundësisht kjo e fundit të kishte forma të përkryera trupore si të Anxhelina Zholi apo të femrave të tjera seks simbol.

6. Mania për t’u dukur. Shumë femra dëshirojnë të bien në sy, në ëndrrat e tyre ato ecin buzë detit dhe të gjithë kalimtarët i shohin me ëndje dhe habi. Disa femra shkojnë edhe më larg, duke fantazuar kryerjen e marrëdhënieve seksuale në publik, përpara shumë njerëzve. Kjo lloj fantazie ndonëse e parealizuar, mund të ndikojë pozitivisht në marrëdhënien tuaj në shtrat.

7. Fantazia e nënshtrimit të partnerit. Femrat janë të çmendura pas fantazisë së marrjes së pozicionit të misionarit. Ato dëshirojnë të fitojnë gjithnjë e më shumë nga territori mashkullor, duke i marrë vetë përsipër disa veprime, të cilat deri në atë kohë ishin një atribut mashkullor.

8. Fantazia e dominimit. Bën fjalë për femrat që fantazojnë të bëjnë ligjin në shtrat. Ato që imagjinojnë një mashkull, i cili vepron ashtu sikurse ajo ia kërkon në momentin e kryerjes së marrëdhënies. Këto femra ëndërrojnë të torturojnë një mashkull dhe të jenë zotëruese të tij.

9. Fantazia me një të panjohur. Kur bie fjala për imagjinatë dhe fantazi, femrat nuk njohin kufi. Mendimi i kalimit të një nate me një mashkull krejtësisht të panjohur, i çmend femrat. Ato dëshirojnë qoftë edhe për pak orë, të kalojnë fantazi seksuale me një mashkull, që nuk do ta shohin më kurrë në jetën e tyre.

10. Fantazia për shumë meshkuj. Në këtë rast femrat dëshirojnë të jenë të rrethuara nga shumë meshkuj të cilët luten për t’i pasur. Vëmendja mashkullore, kjo është gjithçka femrat duan. Të jenë të dëshiruara dhe seksi, i bën ato të futen plotësisht në rolin e tyre femëror.