Vettingu, Calavera: Ju rikujtoj kushtin e BE për negociatat

Drejtoresha e zgjerimit ne KE, Genoveva Ruiz Calavera, njëkohësisht shefe e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit për Vetingun kujtoi se vetingu është kusht për negociatat, që në fjalën e saj të parë në Tiranë.

“Dëshiroj të rikujtoj rekomandimin kushtëzues të Komisionit Europian për hapjen e negociatave të anëtarësimit. Rekomandimi i Komisionit nënvizoi gjithashtu nevojën për t’i vazhduar me përgjegjësi këto procese reformash nëpërmjet dhe po citoj “një progresi të besueshëm dhe të prekshëm në zbatimin e reformës në drejtësi në veçanti rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve” (vetingu). Unë besoj se mesazhi im është i qartë, ky është një proces jetik nëse doni t’i hapni derën negociatave të anëtarësimit në BE.”

Calavera tha se do të ketë një monitorim të fuqishëm të vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët, por nuk do të ketë fuqi vendimmarrëse.

“Ju siguroj se do ONM do të kryejë detyrat e saj me profesionalizëm, panashmëri dhe në përputhje me ligjin” deklaroi Drejtorja për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Europian, Genoveva Ruiz Calavera e cila kryeson misionin e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit për vettingun e anëtarëve të gjyqësorit shqiptar, në deklaratën për shtyp të orës 12:30

Calavera e vlerësoi vettingun si proces jetik për të hapur negociatat e anëtarësimit me BE-në.

Sot u themelua bordi i menaxhimit i cili do të koordinojë punën e ONM-së dhe kryetarja do jetë Calavera

“Përgjatë procesit të vettingut bordi i menaxhimit të ONM do të ruajë një rol mbikqyrës dhe koordinimi për këto përpjekje monitorimi të komunitetit ndërkombëtar.

Theksoi qartë: ” Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit po kryen një monitorim të fuqishëm të procesit të vettingut por ai nuk merr vendime ekzekutive”

Vëzhguesit ndërkombëtarë të Brukselit që do të monitoriojnë proçesin e vettingut janë vendosur tashmë në Tiranë.

Misioni kryesohet nga Drejtorja për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Europian, Genoveva Ruiz Calavera do të qëndrojnë në Shqipëri deri sa Parlamenti të zgjedhë se kush do të jenë 27 personat që do të bëjnë proçesin e vettingut.

Vëzhguesit ndërkombëtarë do të shqyrtojnë listat e Avokatit të Popullit dhe ti paraqesin Kuvendit deri me 1 mars emrat që ata përjashtojnë nga kjo listë.