SKANDALI/ Ndodh në maternitetin e Durrësit, nëna: Ja sa e bleva fëmijën

Një nënë e re, e cila ka lindur fëmijën e saj vetëm para një javë në maternitetin e Durrësit ka shkruar denocuar në portalin JOQ se si e ka ‘blerë’ fëmijën e saj.

Po, po! Në një vend ku supozohet që shërbimi është falas, përderisa ky ishte dhe një nga premtimet më të mëdha në fushatën e PS-së, ti do duhet të paguash çdo shërbim që të bëhet, njësoj si të jesh në privat. Kështu, nëna e re shkruan se mjekët i kanë kërkuar 300 mijë lekë të vjetra për të lindur.

“Ku është ministri i Shëndetësisë që flet kollaj në TV?”, e mbyll zonja. Me siguri duke planifikuar se çfarë do të japë me koncesion këtë herë.

“Prsh JOQ, para një jave kam sjellë në jetë fëmijën tim të tretë, në maternitetin e Durrësit, të tre fëmijët i kam ble. Do thoni si i ke ble? Përderisa shëndetësia është falas, pse mjekët të kërkojnë shuma lekësh sa t’ju dojë kokrra qefit? Na kërkun 300 mijë lekë të vjetra, ne ato mezi i mblodhëm të shikosh çdo grua bënte hallin se sa lek t’u japim doktorëve, me halle, me borxhe me shku në shtet e me pagu lekë për ashtu më mirë shkojmë në privat, e dimë që aty duhet të paguash. Ku është qeveria jonë, ku është ministri i shëndetësisë që në tv flasin kollaj?”