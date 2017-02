Si ta njihni dikë në vetëm pak sekonda

Tweet on Twitter

Brenda pak minutave nga takimi me një person, ju mund të konstatoni të gjitha elementet e personalitetit të tij, që nga statusi tek inteligjenca dhe imoraliteti.

1 Nëse është i besueshëm

Njerëzit vendosin nëse jeni të besueshëm në një të dhjetën e sekondës. Kërkuesit e Universitetit Princeton e zbuluan këtë duke i dhënë një grupi studentësh 100 milisekonda për të zbuluar shkallën e tërheqjes, kompetencën, pëlqyeshmërinë, agresivitetin dhe besueshmërinë e fytyrave të aktorëve.

Një grup tjetër mund të merrte kohën e duhur për t’u përgjigjur. Ndërsa karakteristikat e tjera vareshin nga koha e kaluar, duke parë foton, besueshmëria e dikujt ishte pothuajse njëlloj për nga koha e përcaktimit për të dyja grupet.

2 Statusi i lartë

Një studim holandez zbuloi se njerëzit që veshin bluza të markave të njohura, shihen si me një status më të lartë sesa ata që nuk mbajnë veshje të njohura. “Perceptimet nuk u diferencuan në ndonjë nga dimensionet që mund të ndikojnë në produktin e ndërveprimeve sociale”, shkroi autori. “Nuk pati diferenca në perceptimin e tërheqjes, mirësisë dhe besueshmërisë, vetëm në status”.

3 Homoseksual apo jo

Njerëzit mund ta kuptojnë orientimin seksual të një mashkulli në një të njëzetën e një sekonde, sasia minimale e kohës që duhet për të njohur me vetëdije një fytyrë. “Perceptimi i shpejtë dhe i saktë i orientimit seksual mashkullor, mund të jetë thjesht një simptomë tjetër e një mekanizmi të shpejtë dhe eficent për perceptimin e karakteristikave të të tjerëve”, – shkroi autori Nicholas O. Rule dhe Nalini Ambady.

4 Zgjuarsia

Një studim i vitit 2007, i drejtuar nga profesoreshë Nora A. Murphy nga Universitetit Loyola Marymount, zbuloi se shikimi në sy i partnerit në bisedë, ishte kyç për të hamendësuar zgjuarsinë.

“Të shohësh teksa flet është një sjellje kyçe”, shkroi ajo. “Është e lidhur në mënyrë domethënëse me nivelin e inteligjencës, ka të bëjë me menaxhimin e shprehjeve të fytyrës dhe kontribuon në shkallën e perceptuar të inteligjencës”.

5 Imoraliteti

Një studim britanik zbuloi se gratë me tatuazhe të dukshme, perceptoheshin si më pak tërheqëse, si alkooliste dhe femra më imorale sesa ato që nuk kishin tatuazhe. “Në Britani, të paktën, tatuazhet e femrave shpesh shihen si të lidhura me alkoolin, sportet, makinat e shpejta dhe gjëra të ngjashme”, shkruan autorët.

6 Mbizotërimi

Mungesa e flokëve do të thotë pushtet. Një Universitet i Pensilvanisë zbuloi se burrat me koka të rruara cilësoheshin si më mbizotërues sesa burrat me flokë.

7 Suksesi

Nëse dëshironi të dukeni të suksesshëm, atëherë duhet të gjeni një rrobaqepës. Një studim britanik dhe turk zbuloi se pjesëmarrësit i perceptonin burrat me kostume të qepura posaçërisht, si më të suksesshëm sesa ata me kostume të gatshme.

“Ky studim zbulon se burrat duhet të kujdesen shumë për veshjet që mbajnë, pasi nëse duan të duken të suksesshëm, duhet të blejnë kostume të qepura mirë ose sipas trupit të tyre”, thanë autorët.

8 Rritja në detyrë

Nuk është vetëm statusi, por edhe fitimet. Në një studim të vitit 2011, shkencëtarët kanadezë morën në pyetje studentë universiteti të cilëve iu treguan foto të modeleve të veshur për punë, ose si zakonisht.

Sipas përfundimit, ata që ishin veshur me kostum e kollare si për punë perceptoheshin si të dhënë pas karrierës dhe pse nuk dukej se do të merrnin një rritje në detyrë së shpejti.

9 Aventurier ose jo?

Njerëzit nuk ju lexojnë në fytyrë vetëm se kush jeni, por edhe ku doni të shkoni. Një studim i Universitetit Durham, u tregoi studentëve video të 26 studentëve të tjerë duke ecur, ca me hapa të mëdhenj e ca me hapa të vegjël.

Vetëm disa hapa u deshën për të dhënë një ide mbi personalitetin. Studentët i lidhën hapat e mëdhenj me të qenët ekstrovert dhe me aventurën, ndërsa hapat e vegjël me dëshirën për qëndrueshmëri.