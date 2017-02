Rrëfimi i motrës: Durim Bami zhduku Stafukën, është në gjak me ne

Pas dy vitesh nga rrëmbimi i Enver Stafukës, ngjarja ka mbetur e pazbardhur. Hetimet kanë mbetur pezull për shkak se nuk ka prova të mjaftueshme për t’i vënë para drejtësisë autorët e dyshuar.

FITNETE DHE ENVER STAFUKA

Në përvjetorin e dytë të rrëmbimit, familjarët thonë se u kanë dhënë informacion të bollshëm hetuesve dhe shprehin habi pse nuk po e çojnë hetimin deri në fund. Fitnete Stafuka, motra e Enverit, e cila ishte personi më i afërt i tij, shprehet për “Panoramën” se po përpiqen me të gjitha mënyrat për të ndihmuar organet kompetente për të zbardhur ngjarjen dhe për të identifikuar autorët, të cilët, sipas saj, janë tashmë të identifikuar nga ana e familjes Stafuka, por fatkeqësisht jo nga ana e Prokurorisë dhe Policisë. Sipas saj, kanë qenë shokët e Enverit ata që e prenë në besë, duke përmendur si një nga rrëmbyesit e tij Durim Bamin.

Shkak sipas Fitnete Stafukës mund të jetë bërë fakti se i vëllai ka qenë në dijeni të shumë krimeve të kryera nga grupi i Bamit. Ajo dyshon se ky i fundit bashkë me miqtë e tij, kanë pasur frikë se Enveri do ti tregonte krimet e tyre. Në emër të familjes, ajo i bën thirrje Policisë, Prokurorisë, ministrit Tahiri, Prokurorit të Përgjithshëm Adriatik Llalla dhe Presidentit Bujar Nishani që të mos e lënë ngjarjen pa autorë, pasi kjo do tu shkaktonte një dhimbje shumë më të madhe. Fitnete Stafuka rrëfen se si miku më i afërt e nxori nga shtëpia Enver Stafukën duke e ftuar për kafe. Më pas ai u rrëmbye nga tre persona të veshur si efektivë policie.

Z. Fitnete, u bënë dy vite nga rrëmbimi dhe zhdukja e vëllait tuaj, Enver Stafuka, në qytetin e Fushë­Krujës. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre dy viteve, keni shpresë se Enveri mund të jetë gjallë? Nesër (sot) bëhen plot dy vite nga rrëmbimi i tim vëllai, Enverit. Jemi shumë të hidhëruar si familje dhe njëkohë­ sisht të pashpresë për ta parë të gjallë, por edhe të pashpresë për të mësuar çfarë ka ndodhur me të. Hidhërimi shtohet edhe më shumë te ne familjarët, pasi nuk dimë se ku ndodhet trupi i tij, se ku e kanë hedhur personat që e rrëmbyen, pasi jemi të sigurt se e kanë vrarë. Indiferenca e organeve kompetente që po merren me hetimet e shton edhe më tepër hidhërimin tonë, pasi nuk po identifikohen autorët që rrëmbyen në mes të qytetit të Fushë­Krujës Enverin, në prani të dhjetëra dëshmitarëve, më 8 shkurt 2015. Nuk e kuptojmë pse nuk e shpallin identitetin e autorëve të rrëmbimit, pasi në si familje i kemi të identifikuar tashmë dhe këto informacione dhe ua kemi servirur edhe Policisë, edhe Prokurorisë.

Pra ju e dini se kush e rrëmbeu Enverin? Ose më saktë, ju keni persona të dyshuar se kush mund të jenë ata? Sigurisht! Madje, unë personalisht u kam kërkuar llogari personave, të cilët ishin shokët e tim vëllai. Njëri prej shokëve e mori në telefon për ta nxjerrë nga shtëpia në atë orar. Ndërsa shokët e tjerë, të veshur si policë, e rrëmbyen në mes të qytetit dhe u larguan me shpejtësi, sikurse të mos kishte ndodhur gjë. Enverin e prenë në besë shokët e tij, me qëllim që të mos u dilnin krimet e tyre që kishin bërë si grup kriminal.

Po a keni ndonjë emër si autor të rrëmbimit të Enverit, cilët janë ata sipas jush?

Janë 4­5 shokë të Enverit, me në krye Durim Bamin. Elvis Alla ishte personi që e telefonoi të dilte nga shtëpia, duke i kërkuar të pinin një kafe në qendër të Fushë­Krujës, pasi vëllai im, Enveri, e kishte shtëpinë jashtë qytetit. Pasi ka mbërritur në afërsi të qendrës, në vendin ku ndodhi rrëmbimi, Durimi dhe tre persona të tjerë erdhën dhe e futën me forcë në makinë.

Znj. Fitnete, ku bazoheni ju që akuzoni persona konkretë për rrëmbimin e vëllait tuaj, ndërkohë që organet kompetente nuk kanë identifikuar asnjë prej autorëve, pavarësisht se po zhvillojnë hetime prej dy vitesh?

Unë isha personi më i afërt i Enverit dhe i dija të gjitha lidhjet e tij dhe jetën që ai bënte dhe me kë rrinte. Pavarësisht se shoqërohej me këta persona, Enveri nuk ka marrë pjesë në asnjë prej veprave kriminale të tyre. Me Durimin dhe Elvis Allën janë përballur dhe u kam kërkuar. U kërkova të më tregonin pse e rrëmbyen vëllain tim dhe çfarë bënë me të. Unë jam e sigurt për këto që po them, madje, sikurse theksova më sipër, ua kam servirur këto informacione edhe Prokurorisë, por për arsye ende të paqarta për ne organet kompetente nuk po dalin në konkludime përfundimtare, për t’i bërë publikë emrat e autorëve, të cilët i di e gjithë Fushë­Kruja dhe jo vetëm. Unë ua kam thënë përballë Durim Bamit dhe Elvis Allës se janë në gjak me ne.