Më thuaj si të fillon emri të të them si është ana jote sensuale…

Emrat qe fillojne me shkronje…A…

Nuk je romantik ne menyre te vecante,por je interesant ne aksion.Je gjithmone i zene.Me ty ajo qe shihet,eshte ajo qe fitohet,je ashtu sic prezantohesh.Nuk ke durim te flirtosh dhe nuk te bezdis fakti kur dikush eshte i turpshem,simpatik ose eksitues.Rri gjithmone balle per balle me personin tjeter.Kur behet fjale per seks ajo qe ka rendesi eshte aksioni dhe jo truket sekrete.Per ty eshte shume e rendesishme terheqja fizike e partnerit tend.Provat dhe sfidat i sheh si nje gjalleri qe i jep gjuetise tende.Je i apasionuar dhe seksualisht je aventurier,me shume sec duket,por nuk tregon verdalle aftesite e tua.Nevojat e tua fizike jane primare.

Me shkronjen…B…Nxjerr vibracione sensuale.Te kenaqin gjerat romantike,me vere dhe darke bashke.Je i lumtur kur merr dhurate si shenje dashurie nga partneri yt.Te pelqen te jesh e perkedhelur dhe di te perkedhelesh partnerin.Je shume i/e rezervuar,por para se te besh dashuri,manifeston nje shprehi butesie dhe dashurie vecanerisht te ngrohta.Mund te kontrollosh oreksin tend dhe mund te rrish pa sekst nese eshte e nevojshe.Ke nevoje per sensacione te reja dhe eksperienca te reja,dhe je gati ti kesh.

Me shkronjen…C…Je nje individ shume i shoqerueshem dhe eshte e rendesishme per ty te krijosh shoqeri.Ke nevoje per afrimitet dhe te jesh i lidhur me dike.Je i/e gatshem te bisedosh me nje partner seksual para,dhe pas.Do qe objekti i dashurise tende te jete mire dhe te jete shoqerisht i/e pranuar.Sheh partenerin tend si dashnorin/en tend dhe si te dashurin e jetes.Je shume seksual/e dhe sensual dhe ke nevoje per dike qe e vlereson dhe qe te adhuron.Kur kejo nuk ndodh,je i/e shkathet dhe i afte per tu zhdukur me periudha te gjata pa pasur aktivitet seksual.Je nje ekspert per te kontrolluar deshirat e tua dhe i afte te zgjerosh marrdheniet e tua si pasoje e oreksit per seks.

Me shkronjen…D…Kur vendos ne koke dicka,ben cdo gje per te arritur qellimet e tua.Nuk jep nje pergjigje lehte,por je me edukate dhe simpatik.Nese dikush ka nje problem e konverton ne tendin.Je lartesisht seksual,pasional,i drejte dhe i thelle,ndonjehere je posesiv dhe xheloz.Seksi per ty eshte nje kenaqesi qe te ben te ndihesh i/e plotesuar.Te stimulojne gjerat e pazakonta qe te bejne te ndihesh i lire dhe i hapur.

Me shkronjen…E…Nevoja jote e madhe eshte ajo per te folur.Nese personi i takimit tend nuk eshte nje degjues i/e mire ke probleme per tu shoqeruar me te.Nje person duhet te te stimuloj intelektualisht ose nuk do te interesoj seksualisht.Ke nevoje per nje shok/shoqe per dashnor/e dhe per nje partener krevati.Urren mungesen e harmonise dhe e mos organizimit.Te pelqen te flirtosh sepse per ty eshte me e rendesishme te stimulosh aktin seksual ne vetvete,por sa intrigon zemren tende je shume i/e ndershem.Kur nuk ke nje dashnor/e te mire,preferon te flesh ose te lexosh nje liber.

Me shkronjen…F…Je idealist dhe romantik,e ngre dashnorin tend ne piedestal.Do gjesh partnerin me te mire qe mund te jete.Te pelqen te flirtosh,por nese dashurohesh je shume i/e drejte.Je sensual,seksual dhe ne menyre private je pasional.Publikisht tregohesh ekstravagant dhe galant.Ke lindur romantik.Skenat e dashurive dramatike jane fantazite e tua te preferuara.Mund te jesh nje dashnor/e shume bujar.

Me shkronjen…G…Ji i/e bezdis’shem duke kerkuar perfekten me veten dhe me dashnorin/en tend.I pergjgjesh nje dashnori/e e cila ka nje intelekt te njejte ose superior me tendin ose dikujt qe mund te rrise gjendjen tende.Je shume sensual dhe di si te arrish piken maksimale te stimulimit erotik,sepse kerkon te paarritshmen.Mund te jesh teper aktiv seksualisht,kur gjen kohen.Puna jote eshte pergjegjesia duke paraprire cdo gje.Mund te kesh veshtersi emocionale kur perfundon nje marredhenie,por ky nuk eshte nje problem dhe nuk do mbyllesh seksualisht.

Me shkronjen…H…Kerkon nje partner qe te realizoje reputacionin tend.Mund te jesh shume bujar me dashnorin tend,sidomos kur arrin te biesh ne dashuri.Dhuratat e tua per partnerin/en tend jane gjithmone nje kenaqesi.Para se te dashurohesh mendon,je disi i/e rreshqitshem per tju dedikuar ketyre gjerave dhe zakonet e tua te takimeve jane te njejta,te kujdes’shme ashti si shkujdesia jote seksuale.Je nje dashnor/e i /e durueshem dhe sensual.

Me shkronjen…I…Ke nje nevoje te madhe per te qene i dashuruar,i vleresuar…edhe ne punen tende.Vlereson kenaqesite ekstreme ne seks,sensualitetin dhe kenaqesite e mishit.Kerkon dashnor/e qe dine se cfare bejne.Je jo i qete dhe i sakte ne sadisfaksionet e deshirave te tua.Je i/e gatshem per eksperimentuar forma te reja seksuale.Merzitesh lehte dhe per kete ke nevoje per aventuar seksuale dhe ndryshime.Je me shume sensual se seksual,por ndonjehere je krejtesisht devijues ne seks.

Me shkronjen…J…Mund te jesh shume romantik ose i lidhur me bukurine e dashurise.Te kesh nje partner eshte gjeja me e rendesishme per ty.Je i/e lire ne te shprehurin tend per dashurine dhe je i gatshem te kapesh mundesite,duke provuar eksperienca te reja me partnerin tend duke e barazuar te gjithe kete me nje shije te mire.Trute te ndezin,do te ndjesh qe partneri yt te jete menderisht stimulues,nese jo do e kesh te veshtire te mbash kete lidhje.Kerkon dashuri,embelsi,dhe nje mbremje me qirinj per te ditur qe je i/e vleresuar.

Me shkronjen…K…Seksualisht je i/e mrekullueshem,por duhet te konsiderosh me mire vlerat e personave dhe vecanerisht te tuat.Nuk do ishte ket qe ky motivim te te frymezoje per tu koltivuar pak me shume,duke nderruar imazhin dhe pershtypjen qe projekton ne fillim me personat qe takon,dhe me shume me ata qe te terhqin.

Me shkronjen…L…Je shume romantik,idealist/e dhe disa here beson se dashuri do te thote vuajtje.Te terheqin personat qe kane probleme ta pazakonshme.E sheh veten si shpetimtari i dashnorit/es tend.Je i sinqert,pasional ekstrem ne seks dhe endrrimtar.Nuk ke nevoje per ndihme per te rene ne dashuri.Fantazon me filma dhe revista.Nuk u tregon te tjereve per kete jeten tende sekrete qe ke ne fantazite seksuale.

Me shkronjen…M…Je emocional dhe i thelle.Kur e sheh veten te rrembyer nga nje lidhje,i dedikohesh totalusht asaj.Asgje ste ndalon,nuk njeh pengesa.Ti beson krejtesisht tek dikush qe eshte i njejte pasional dhe intens.Beson ne lirine totale seksuale dhe kerkon gjithmone te provosh gjithcka.Energjia jote seksuale eshte e palodhshme dhe te pelqen te mbrosh partnerin.Je i/e afte te zgjerosh marrdheniet e tua sipas oreksit tend seskual.Ashtu si shkronja C.

Me shkronjen…N…Je shume enderrues dhe romantic,nuk ke momente te medha pasionale.Dukesh i/e ftohte dhe i/ larget,keshtu nuk e ben shume bashkpuntor/e partnerin tend ne ndjenja,por kjo nuk do te thote qe nuk ke ndjenja per te,por vetem se ke menyre jo “vetore” per ta treguar.Para seksit per ty vijne ndejnjat dhe ngrohtesia shpirterore>

Me shkronjen…O…Je interesant ne aktivitetet seksuale dhe tregon sekretet e tua me te turpshme dhe deshirat e tua.Mund te ri***ikosh energjine tende seksuale per te bere leke dhe per te arritur pushtetin.Mund te kesh lehtesisht periudha te qeta,por je pasional i/e pakenaqur duke kerkuar te njejtat cilesi tek partneri.Seksi eshte nje marrdhenie serioze i cili kerkon thellesi mendore dhe ndryshueshmeri,ke aftesi te provosh cdo gje ose cdo person.Ndonjehere pasionet e tua behen posesivitet,gje qe duhet ta mbash nen kontroll.

Me shkronjen…P…Je shume i/e ndergjegjshem per gjerat e tua primare shoqerore.Nuk do mendoje kurre te beje dicka qe mund te demtoje imazhin ose reputacionin tend.Aparencat kane te bejne per te dhe per kete do nje partner terheqes.Ne te njejten kohe do nje person te zgjuar.Eshte mjaft e çuditshme qe e sheh partnerin/en tend si nje kundershtar;kujto se nje zenke e mire stimulon vibracionet seksuale.Je seksualisht i lire.Eksperimenton gjera te reja ne cdo fushe.Je shume shoqeror dhe joshes; te pelqen te flirtosh dhe ke nevoje te jesh i/e terhequr mire.

Me shkronjen…Q…Ke nevoje per nje aktivitet konstant dhe stimulues.Ke nje energji fizike te llahtarshme.Eshte shume e veshtire per partnerin tend te te ndjeke seksualisht,madje edhe ne gjera te tjera.Je nje dashnor/e entuziaste dhe ke tendencen per te qene i/e terhequr nga njerez te grupeve te tjera etnike.Ke nevoje per romantizem,zemer dhe lule edhe per biseda qe te ndezin.

Me shkronjen…R…Nuk je rremujaxhi,duke ju referuar jetes ne pergjithsi.Ke nevoje per dike qe te mund te mbaje paqen me ty dhe per dike qe te kete nje intuite dhe zgjuarsi te mire.Ndizesh shpejt,ashtu si me nje qe ka mendje te madhe,po ashtu edhe me nje qe ka nje trup te bukur.Pra terheqja fizike eshte shume e rendesishme per ty.Do qe te ndihesh krenar per partnerint tend.Ne privat je shume seksi,por ne krevat sherben me shume si profesor.Seksi eshte i rendesishem,por mund te jesh nje i/e dashur i mire i lojrave shume kerkuese.

Me shkronjen…S…Ke sekrete,autokontroll dhe je i/e turpshem.Je shume sexy,sensuale dhe pasionale,por shpesh nuk ja lejon vetes.Vetem ne intimitetin privat del ne pah kjo ane e natyres tende.Njeh te gjitha truket per tu marre vesh.Mund te luash cdo rol,dhe e merr jeten tende dashurore seriozisht.Nuk je budalla/qe,ke durimin per te pritur qe te arrije personi i duhur.

Me shkronjen…T…Je shume i/e ndjeshem,i rezervuar dhe seksualisht disi pasiv;te pelqejne parteneret qe marrin inisiativen.Muzika,dritat e errta dhe mendimet romantike jane gjerat qe te ndezin.Fantazon,por nuk dashurohesh lehtesisht.Kur je i/e dashurar je romantik/e,idealist,sentimental dhe teper intens (thelle).Te pelqen te perdoresh senset e tua ne ndjenja.Mund te modifikosh marrdheniet e tua sipas endrrave qe jane gjithmone ne koken tende.

Me shkronjen…U…Je entuziast dhe che parime kur dashurohesh.Por kur nuk je i/e dashuruar me ndonje person,je i/e dashuruar me dashurine,duke kerkuar gjithmone dike qe ta adhurosh.I sheh gjerat romantike si nje sfide.Je nje vagabond dhe ke nevoje per aventura,eksitime dhe liri.Te pelqen te besh dhurata per te pare partnerin tend te ndihet mire.Menyra jote e te udhehequr te berit seks eshte e forte dhe me shume deshire,nje kenaqesi momentale.Je i/e gatshem te vesh para kenaqesise tende ate te partnerit.

Me shkronjen…V…Je individualist dhe ke nevoje per hapsiren tende,per lirin dhe entuziast.Shpreson derisa dikush te te doje.Ndjen nevojen per te qene ne koken e personit tjeter per te pare se c’mendon.Te terheqin tipat e egocentrik.Shpesh ka nje difernece moshe midis teje dhe atyre.I pergjigjesh rrezikut,te pelqejne thriller dhe suspansat.Skenat lezbike te ndezin edhe kur nuk ben pjese.

Me shkronjen…W…Je shume krenar,i vendosur dhe nuk do te marresh nje “jo” si pergjigje kur je i/e dashuruar,ndryshe egoja jote eshte ne loje.Je romantik,idealist dhe ndonjehere je i/e dashuruar me vete dashurine,nuk sheh e sheh partnerin tend si ne te vertet eshte.Ndjenj shume shume dhe jep gjithcka ne nje marrdhenie.Asgje nuk eshte teper e mire per dashnorin/en tende,ben cdo gje per te,dhe te pelqejne lojrat e dashurise.

Me shkronjen…X…Ke nevoje per stimulime konstante sepse ke lindur me kete deshire.Mund te mbash me shume se nje marrdhenie ne te njejten kohe me shume lehtesi.Nuk mund te heshtesh mendjen tende dhe flet kur ben dashuri.Me koken dhe fantazine tende mund te kesh historite me te medha te gjitha per ty.Je fantazios ne seks aq sa partneri shpesh nuk mund te te ndjeke ne fantazite e tua

Me shkronjen…Y…Je seksual,sensual dhe shume i/e pavarur.Nese nuk mund ti besh gjerat ne menyren tende atehere i le fare.Do te kontrollosh marrdhenien tende.I pergjigjesh stimulive fizike,te pelqen te kalosh ore te tera vetem duke prekur,duke ndjere dhe duke eksploruar.Ne cdo rast,nese nuk mund te kalosh kohen duke bere punuar,i dedikohesh kenaqesive te mishit.Ke nevoje ti provosh vetes dhe partnerit tend se je nje dashnor i mire.Do te ushqesh perfomancat e tua dhe te jesh i / e hapur,duke stimualuar pjeset intime te partnerit.Ne krevat je nje shoqerues romantik dhe stimulues.

Me shkronjen…Z…Per ty te merresh vesh seksualisht me partnerin eshte ne vend te pare,madje me pare se kenaqesia.Je krejtesisht i/e shqetesuar per ***rieren tende.Nese nuk ke nje pozite te mire ekonomike bie ne deshperim,por je nje tip qe nuk dorezohesh lehte……e heq mendjen duke kaluar me partneren tende nje nate te gjate seksi.Mund te jesh shume me teper romantik sesa personi qe keni prane dhe ke aftesine te kesh nje sensualitet shume te madh.Por nuk e humbet kurre kontrollin e emocioneve te tua.Je shume i/e kujdes’shem para se te intrigosh zemren tende dhe trupin tend me keto gjera.Kur arrin te gjesh dashurine,perkulesh di nje gome para saj.