Largohet Alma Bektashi, ja kush e zëvendëson në ‘Your Face Sounds Fomiliar’

Programi “Your Face Sounds Familiar” do të nisë së shpejti në Tv Klan, në edicionin e tij të dytë.

Konkurrentët VIP që do të marrin pjesë janë duke u zbuluar dita-ditës, megjithatë kuriozitet të madh publiku ka edhe për anëtarët e jurisë së këtij viti, të cilët do të vlerësojnë performancat e artistëve. Vitin e kaluar në juri kanë qenë Bleona Qereti, Bojken Lako dhe moderatori Arian Çani.

Më herët është shkruar se në karrigen e Bleonës do të ulej këngëtarja e njohur Alma Bektashi, por burime pranë produksionit të YFSF kanë pohuar për Blitz.al se anëtarja e tretë e jurisë, krah Olta Gixharit dhe Arian Çanit, do të jetë këngëtarja Albërie Hadërgjonaj. Besojmë se ky do të jetë një kombinim shumë i mirë, duke qenë se të tre personazhet njihen prej kohësh me njëri-tjetrin. Nuk është hera e parë që këngëtarja Albërie Hadërgjonaj është pjesë e produksioneve të Vera Grabockës dhe Alketa Vejsiut. Vitin e kaluar ajo u shpall fituese e edicionit të dytë të “Dance with me”.

Ndërsa për sa u përket konkurrentëve, deri tani janë konfirmuar personazhe si: Flaka Krelani, Herion Mustafaraj, Valon Shehu, Beatrix Ramosaj, Shpat Kasapi dhe me pikëpyetje janë edhe dy emra të tjerë që do t’i zbulojmë së shpejti.