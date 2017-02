Këto cilësi kanë ciftet që zgjasin bashkë përgjithmonë

Çiftet të cilët qëndrojnë bashkë përgjithmonë kanë disa veti të caktuara dhe gjëra që i bëjnë të jenë për njëri-tjetrin.

Mos harroni ta pyesni njëri-tjetrin si u kaloi dita

Këtë gjest e bëjmë shpesh herë por kjo nuk ia zvogëlon vlerën. Në fund të ditës, madje edhe nëse keni ndjesinë se dikujt nuk i intereson çfarë keni bërë, ta dini se partnerit tuaj i intereson shumë madje. Zënkat ndonjëherë janë thjesht zënka, e jo arsye për ndarje Mund të ndodhë që në të njejtën kohë të jeni të dashurar dhe të nervozuar me partnerin tuaj.

Zënkat nuk mund të nënkuptojnë fundin e lidhjes.

Çiftet që janë me të vërtetë të dashuruar do ta zgjedhin lidhjen në vend të zënkave.

Pranojnë se me lidhjen vijnë edhe obligimet

Ndoshta me partnerin tuaj nuk doni të bëni gjithçka që ju thotë ai, por e dini se do ta bëni të lumtur dhe për këtë arsye pajtoheni me të gjitha obligimet. Çiftet që janë bashkë deri në vdekje ia dinë vlerën kohës së kaluar bashkë, gjesteve spontane dhe dy fjalëve magjike – “Të dua.”

E dinë se befasitë e vogla kanë kuptim të madh

Blejni atij çokolladën e preferuar ose gatuani ushqimin e preferuar dhe befasojeni kur të kthehet nga puna. Ky gjest do t’i dëshmojë se mendoni për të edhe kur i mbaroni obligimet e përditshme.

Gjithmonë gjejnë kohë për njëri-tjetrin

Duhet t’i anuloni disa telefonata nëse doni të kaloni kohë me partnerin. Vetëm se e keni kalendarin të boshatisur nuk do të thotë se menjëherë duhet t’i pranoni tl gjitha planet që tjerët ju ofrojnë. Jeta është e shkurtër, shfrytëzojeni kohën e lirë edhe me partnerin tuaj.

Janë mbrojtja më e mirë e partnerit të tyre

Nëse dikush thotë diçka të keqe për partnerin tuaj në një shoqëri më të madhe, korigjojeni atë. Tregoni publikisht përkrahjen që keni për partnerin tuaj madje edhe nëse jeni person që nuk dëshiron të korigjojë gabimet jo të sakta dhe të tërhiqni vëmendje.

Janë spontanë

Mbajeni lumturinë në lidhjen tuaj me shenja të mira spontane, vëmendje dhe respekt. Ndonjëherë është mirë të harroni për planet që keni dhe vetëm t’i gëzoheni jetës. A jeni për një shëtitje, shkuarje në kinema apo darkë në restorantin e preferuar?