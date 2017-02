Sulmohet Bebe Rexha (FOTO)

Bebe Rexha është një prej këngëtarëve më të përfolura shqiptare në botë.

Kjo ka bërë që të ketë edhe shumë ndjekës në llogarinë personale në Instagram.

Ky i fundit i është hakuar prej personave ende të panjohur dhe po i keqpërdoret me reklama të ndryshme, transmeton Telegrafi.

Ndryshe, dje ka zbuluar edhe disa gjëra jashtë jetës muzikor duke thënë se po mos të bëhej këngëtare, do të ishte kuzhiniere.

“Nëse nuk do të bëhesha këngëtare, do të bëhesha me siguri kuzhiniere. Më pëlqen shumë ushqimi dhe do të doja të gatuaja. Me siguri do të hapja një restorant timin”, ka thënë ajo.

Ndryshe, këngëtarja do të nis një turne me koncerte anembanë Shteteve tëp Bashkaura të Ameriksë.