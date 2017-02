“Në tetor votoi PRO. Pas fitores së Trump Rama ndryshon qëndrim ndaj SHBA-ve dhe NATO-s”

Pasi komisioni i jashtëm në parlamentin shqiptar ka kërkuar sqarime për ndryshimin e votës së Shqipërisë nga pro në kundër për Traktatin e Eleminimit të Armëve Bërthamore në Asamblenë e NATO-s të mbajtur në dhjetor, ka pasur përplasje mes Presidentit Nishani dhe MPJ Bushati.

Bushati pranoi se ishte një gabim vota kundër në të njëjtën kohë u shpreh se ka dërguar një shkresë në presidencë për të shpjeguar këtë.

Po sot presidenca ka reaguar duke plotësuar regjistrin dhe ku rezulton se shkresa ka ardhur më vonë.

Këtë situatë e ka komentuar edhe ish kryeministri Berisha,

Në një postim në rrjetin social facebook Berisha shkruan se për këtë çështje është mashtruar 3 herë brenda javës.

Statusi i plotë:

Ky eshte krye diplomati apo mender ministri i jashtem i Banditistanit!

Te dashur miq, te enjten e kaluar denoncova ne parlament me dokumenta, voten kunder kerkeses se SHBA dhe NATOs te Shqiperise me 23 dhjetor ne OKB, kjo pasi ne tetor kishte votuar pro kesaj kerkese, pra Rama kishte ndryshuar qendrimin pas fitores se Donald Trump.

Ne seance, Ditziu, mender ministri i jashtem, mohoi te kete ndodhur nje gje e tille.

Kurse diten e hene ne komisionin e jashtem te parlamentit ai pranoi se kjo ka ndodhur, por si nje gabim njerezor teknik dhe tha se per kete eshte sqaruar dhe informuar dhe presidenti Nishani.

Po ate dite, zyra e Presidentit njoftoi se nuk ka marre asnje sqarim, informacion per çeshtjen nga ministria e jashtme

Pas ketij reagimi, perseri mender ministri iu thote perseri mediave se informacioni eshte derguar tek presidenti.

Pas ketij mashtrimi te djeshem reagon sot zyra e presidentit, e cila tregon per mediat regjistrin e Gardes se Republikes, ne te cilin regjistrohen me firmen e marresit dhe dorezuesit dokumentat qe merren ne dorezim me firme ne presidence.

Rregjistri tregonte se mender ministri i jashtem kishte perseritur mashtrimin e nje dite me pare pasi sipas regjistrit, informacioni i ministrise se jashtme per presidenitn ishte dorezuar ne presidence vetem me dt 7 shkurt, pra diten e sotme!

Ky eshte nje skandal i denje vetem per rregjimin e banditokracise. Vetem perfaqesusei i nje regjimi te tille mund te mashtroje publikisht tre here brenda jave per te njejtin problem. Nje njeri qe mashtron pafytyresisht parlamentin dhe qytetaret e tij, mashtron anetaret e komisionit te jashtem te parlamentit dhe publikun, diplomatet shqiptare dhe te huaj, punonjesit e ministrise se tij nuk ka moral, fytyre apo dinjitet, eshte thjeshte nje bandit qe ulet vetem si i tille me diplomate dhe kryediplomate te tjere dhe perfaqeson vetem banditokracine! sb

