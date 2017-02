HISTORIA/ Ndahet me të dashurin dhe përfundon në krevat me shoqen dhe…

Nga dëshpërimi për ndarjen me të dashurin ditën e ditëlindjes te seksi treshe me shoqen dhe të dashurin e saj.Kjo është pak a shumë historia që i është rrëfyer sot psikologes së The Sun, nga një vajzë, e cila përfundoi në shtrat me një çift.

Nuk mund të rri pa bërë seks me shokun tim dhe të dashurën e tij. Kjo është vetëm njëra pjesë, por unë tani ndihem e vetmuar. Unë kam qenë me të dashurin tim për dy vjet. Unë jam 28 vjeç dhe ai është 30. Por më pas ai nisi të më lërë pas dore dhe preferonte të dilte me shokët e tij. Ne e kishim lënë të dilnim për ditëlindjen time dhe ai vetëm një orë përpara me tha se ishte i zënë. Isha kaq e mërzitur e lashë me një mesazh. Por shoqja ime më e mirë gjeti një zgjidhje të shkëlqyer për të më ndihmuar. Ne dolëm së bashku një natë dhe u takuam me të dashurin e saj. Ai ishte 27 vjeç. I dashuri i shoqes sime flinte në shtëpinë e një shokut të saj, ndërsa shoqja qëndronte së bashku me mamanë. Ajo më sugjeroi që ti jepja të dashurit të saj njërën prej dhomave të shtëpisë sime për të ndarë së bashku qiranë. Shoqja ime vinte shpesh te ai për të fjetur së bashku. Një mbrëmje ne dolëm në një pub dhe pimë shumë. Ajo më kërkoi që ta ndihmoja për ta çuar te dhoma e të dashurit të saj, një kat më lartë. i dashuri i saj hyri në dhomë dhe nisi të bënte shaka duke thënë se do bënte seks me dy vajza. Më pas…ne bëmë një treshe fantastike. Tani ata të dy më ftojnë shpesh ne shtratin e tyre. Është kënaqësi dhe shumë inkurajuese, por në mëngjes ata të dy janë çift ndërsa unë vetëm. Fundjavën e kaluar unë preka fundin. i dashuri i kishte propozuar shoqes sime, madje dolën së bashku dhe ai i bleu unazën. Ata më kërkuan sërish të bashkohem në shtrat atë natë. Ata më thonë se kjo është argëtuese, por unë tani ndihem e vetmuar. Nuk u kam thënë asgjë sepse nuk dua të prish miqësinë tonë, por nga ana tjetër dua të filloj të jetoj jetën time dhe të krijoj një marrëdhënie normale. Përgjigjja e psikologes Nuk do të ketë një fund të lumtur për ju derisa i dashuri i shoqes tënde më të mirë të largohet nga shtëpia dhe ti të mos e ndash më me ata krevatin. Tregoji atyre që seksi treshe duhet të përfundojë këtu. Ai duhet të gjejë një vend tjetër për të jetuar. Ty nuk duhet të të vijë keq për këtë, por po tregon vetëm se po kujdesesh për gjendjen tënde emocionale.