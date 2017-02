Gjërat që nuk do të kuptoni kurrë deri sa të bëheni prind

Tweet on Twitter

Kur dy njerëz janë në pritje të një fëmijë, ata lexojnë literaturë të specializuar se si të sillen me foshnjën. Por, kur fëmija vjen në jetë, papritmas e kupton se të porsalindurit do t’ju mësojnë disa gjëra të reja.

Këto fakte do t’ju përgatisin, ose në qoftë se ju jeni tashmë një prind, do të vini buzën në gaz.

Mami dhe babi ju nuk keni nevojë për gjumë apo jo?

Pasi të bëheni me një fëmijë, ju do të mësoni se gjumi është më i mirë se sa seksi.

I lini për disa minuta vetëm dhe shtëpia nuk do të jetë si më parë.

Nuk ka rëndësi nëse ju humbni telefonin tuaj celular, apo edhe të gjitha paratë tuaja … Ju nuk dini asgjë rreth humbjes … a keni humbur ndonjëherë një biberon?

Edhe njerëzit më miqësor papritur kthehen gati në monstra, kur dikush troket në derë, ndërsa Engjëlli i tyre është duke marrë një sy gjumë.

Sa herë keni besuar se të shkosh në Mars është gjëja më e bukur? Oh, të lutem! Nga tani e tutje ngjarjet më të pritura për ju dhe universin tuaj është hapi i parë i fëmijës të vogël.

Ju do të dini çdo gjë në lidhje me pelenat. Në fakt, ju mund të jepni edhe leksione si të vendosni pelena me shpejtësi mbinjerëzore.

Ju seriozisht nuk e dini nga erdhën gjithë ato lodra.

Do t’ju jepni çdo gjë vetëm të ndalojnë së qari.

Edhe në qoftë se ju jeni duke planifikuar një shëtitje 30-minuta, do të përfundoni me disa çanta të shumta të mbushura me gjëra fëmijësh.

Fëmija juaj së shpejti bëhet pronar i shtëpisë dhe jetoni në përputhje me orarin e tij ose të saj.