A ka më bukur sesa t’i tregoni me stil, përmes veshjes njeriut të zemrës, sesa e doni?Ndaj zgjidhni të gjitha veshjet dhe aksesorët që kanë të dizenjuar një zemër mbi to, jepini atij një mesazh duke i shprehur ndjenjat. Ndryshe nga zemrat tradicionale, nga ato të kuqet flakë që shpallin dashurinë, këtë herë ato vijnë në formë grafitesh dhe me ngjyra të arta ose të zeza. Të gjitha vajzat që mund të jenë të turpshme në të folur e kanë më të lehtë tani. Rrobat flasin vetë!