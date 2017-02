Denoncimi/ “Shefat e policisë japin miliona lekë për të mos u hetuar”

Një punonjës Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave ka denoncuar drejtorin e këtij institucioni se u merr shuma të konsiderueshme parash disa drejtuesve të policisë për të mos i hetuar.

Ky denoncim ka mbërritur në imbox-in e ish-kryeministrit Berisha i cili e ka publikuar me anë të një statusi në rrjetin social “facebook”.

DENONCIMI

“Ne banditistan, banditet duke blere pushtetin bejne kerdine!

Oficeri i dixhital i SHKB denoncon:

Drejtorin e SHKB qe u mbyll dosjet e trafiqeve drejtoreve te policise se qarqeve duke ju marre ryshfet qindra mijra euro. Keshtu, sipas tij Arben Skendo ka marre:

-220 mije euro nga Gezim Zhupaj, drejtor i kufirit ne Vlore!

-170 mije euro ish shefit te komisariatit Sarande, Besmir Sakajani, bashkepuntor i Balilit qe ishte ne prag arrestim.

-150 mije euro shefit te komisariatit te Krujes per te mos u arrestuar. Ketu me poshte keni informacionin e tij te plote! sb

” Pershendetje dokror,jam nje oficer i shcba-se..ju bej me dije se drejtori jone i pergjithshem arben skendo nje oficer i vjeter i sigurimit te shtetit esht personi qe ka shkaterruar dhe shitur punen tone tek drejtuesit e policise se shtetit qe kane qene dhe jane te perfshire direkt me kultivimin e kanabisit ne te gjithe vendin.. per te gjithe keta drejtues qe jane mare me kete veprimtari te paligjshme institucioni jone ne baze te informacioneve te ardhura dhe grumbulluara ka mbledhur plot fakte e prova dhe e ka bere detyren e vet dhe ka qene mese e mjaftueshme qe keta drejtus sot te ishin ne burg..por arben skendo nuk i ndoqi dhe beri punen qe ka per detyrim me ligj por i zgjidhi keto pune privatisht duke zhdukur provat dhe duke ju mare ketyre drejtuesve mijera euro..kjo gje ka ndodhur po thuajse me te gjith drejtuesit e drejtorive dhe komisariateve ne te gjithe shqiperine..po ju jap disa raste. vetem ne vlore drejtorit te policise kufitare z.gezim zhupaj ne kembim te zhdukjes se provave i ka mare 220 mij euro..shefit te komisariatit te krujes per te mos e arrestuar i ka mare 150 mij euro..nje ish shefi te komisariatit te sarandes besmir sakajani i cili esht i lidhur me klement balilin dhe ka qene per tu arrestuar i ka mare 170 mij euro..krimet e renda te meren vetem me kete drejtues dhe do te vertetojne e kuptojne gjithcka ka ndodhur me kultivimin e kanabisit ne shqiperi…”