Bota kontrollohet nga disa individë, 6 sekrete që ‘ATA’ nuk duan që ju t’i dini

6 sekrete qe “ATA” nuk duan qe ju t’i dini

Edhe personi me i thjeshte ne bote e di se bota kontrollohet nga disa individe. Disa prej tyre thone se jane familjet e pasura, disa thone se jane organizata sekrete me pjesetare qe funksionojne si krahet e djathte te presidenteve, madje disa thone se jane edhe aliene te fsheur, shkruan standard.al.E verteta eshte, se pavaresisht kush jane, 99% e popullsise se Botes eshte e udhehequr nga 1%, dhe ka gjera per te cilat ky 1% eshte i kenaqur qe 99%-shi te mos i marre vesh asnjehere.Mirepo njerezit qe kane njefare njerezilleku ne zermat e tyre, kane arritur te nxjerrin disa informacione. Keta jane ata njerez qe i shohin gjerat ashtu sic jane, dhe kane arritur te dallojne disa teori konspiracioni, dhe me pak logjike, kane zbuluar te verteten ne to, e cila mbahet e fshehur per 99% te popullsise.

Nese ende nuk e dini, Iluminatet besohet te jene ajo organizate e ketyre njerezve te ‘fshehte’ qe kerkojne nje Rend te Ri Boteror, ne kuadrin e te cilit fshihet edhe pakesimi i popullsise se Botes (per shkak se toka eshte e mbipopulluar sipas tyre) , dhe mbi te gjitha duan te krijojne nje hegjemoni boterore.

Ja cfare ata nuk duan te dini:

6. Ata kontrollojne Ambientin e Tokes

Mund te keni degjuar per (HAARP) High Frequency Active Auroral Research Program. Eshte nje projekt i themeluar nga Ushtria detare amerikane dhe Forcat ajrore te saj, dhe eshte mbuluar nga teknologjia qe i lejon ushtrise amerikane te komunikoje me njesite e saj ne distanca shume te largeta. Si funksionin? Eshte nje instrument ne HAARP i quajtur “Ionospheric Research Instrument” – Instrumenti Jonosferik i Kerkimeve – qe eshte nje pajisje qe transmeton frekuenca valesh radio marrese me fuqi te larte, direkt ne nje zone te limituar te Jonosferes, shkruan standard.al.Ky instrument manipulon jonosferen, vendin ku ekzistojne elektronet e lira, dhe ka potencialin te krijoje vale radioje qe manipulojne fushen magnetike te Tokes. Nese kontrollon kete, kontrollon Token.

Me e frkshme se kjo eshte fakti qe HAARP ka potencialin te kontrolloje emocionet, nepermjet frekuencave valore qe mund te kontrollojne mendjen njerezore. Kush e di, ndoshta jane pergjegjes per ndryshimet tona emocionale te papritura. Projekti HAARP mendohet se eshte mbyllur se funkisonuari ne maj te vitit 2013, por kush eshte i sigurt per kete?

5. Rubineti i ujit ju varferon

Nuk ka fare nevoje per fluor ne rubinetin e ujit, por per ata qe duan te kontrollojne boten, fluori ne rubinete eshte nje element shume thelbesor. Pse?

Mbushja me fluor u sugjerua nga Edward Bernays, nipi i Zigmund Frojdit. Manipulimi i mendjes eshte perseri qellimi. Fluori eshte nje element kimik qe ka efekt ne ate zone te trurit qe e quajme “Syri i trete”. Ky eshte pergjegjes per shumicen e emocioneve tona, si dhe nivelin e serotonines dhe melatonines, shkruan standard.al.Demi i fluorit shkakton depresion, apati, dhe vibrime te ulta. Rezultatet jane mungesa e motivimit, shendet i keq dhe trashje (mendore – sic e perdorim shpesh). Per t’i mbijetuar botes sot duhet te fitojme para, per te blere gjera te nevojshme si ushqime, uje, ilace etj.

Ne vend qe te ndjekim endrrat tona dhe t’ia mbathim nga sistemi, ne jemi te depresuar dhe te pamotivuar cka na shtyn te punojme per dike thjesht per te mbijetuar. Keto 2 forca, instikti i mbijeteses dhe apatia, na limitojne te ndjekim sistemin dhe te mos cohemi kurre kunder tij. Ne jemi te trembur per mbijetesen tone ne menyre te pamotivuar, ndaj i leme te tjeret te na udheheqin pavaresisht se ku do te na coje kjo. Kjo ne fakt na con ne te mbajturit te sigurt dhe te paprekur, pikerisht keta 1% te popullsise.

4. Mbetjet e pajisjeve ajrore na sperkasin me fluor

Kur shikoni qiellin dhe shihni rrugen neper te cilen ka kaluar nje aeroplan, beni gabim, mund te jete mbetje fluori. Mos u shqetesoni, nuk eshte agje, thjesht nje sperkatje me Alumin, Arsenik, Barium, Boron dhe Fluor. Pse? Sepse ju kerkoni shume te dhena. Duhet ta mbyllni gojen dhe te vazhdoni te beni ate qe ju thuhet…

Fluori eshte gjithashtu i njohur dhe i shtuar ne cdo ushqim qe behet me uje. Fluori eshte gjithashtu ne insekticide dhe te tjera produkte si pasta e dhembeve, dhe ilace te shumta, madje edhe ne muret e shtepise suaj.

3. OGM po shkaterron njerezimin

Organizmat gjenetikisht te modifikuar apo OGM-te, jane bime apo kafshe te krijuara (klonuara) me teknika te bioteknologjise qe shperbejne gjenet. Ky eksperiment ndryshon AND-ne ne specie te ndryshme, duke krijuar kombinime te paqendrueshme te bimeve apo kafsheve, bakterieve apo virozave qe nuk ndodhin natyrshem ne Toke.

Me fjale te tjera, OGM po luan rolin e “Zotit”. Kjo eshte nje disbalance e madhe ne natyre. Universi ka nje rregull, qe gjithcka ndodh ruan nje balance, dhe cdo veprim ka nje reakzion te kundert. Duke qene se ne po disbalancojme natyren, Universi po perpiqet te gjeje balance, dhe kjo na con ne lufte mes nesh dhe natyres.

Ne nuk mund te shkojme pas me te njejten shkalle fuqie dhe force per te zmbrapsur kete gje, ndaj kjo do te rezultoje ne nje shkeputje tonen nga Natyra, cka nuk eshte e mjaftueshme per te na mbajtur gjalle.

2.Gjeometria e Shenjte eshte gjuha e Universit dhe te Bukures.

Cfare eshte bukuria? I keni parasysh engjejt e Victoria’s Secret. Cili eshte ketu kuptimi i bukurise? Kombinimi i atyre elementeve si prerja, ngjyra, madhesia, jane ato qe kenaqin shikimin. Por ne e dime se muzika eshte gjithashtu e bukur, edhe nuhatja gjithashtu, ndaj nese na pyesni ne, do te thonim se bukuria eshte ajo qe eshte ne harmoni midis elementeve dhe forcave.

Gjeometria e Shenjte, eshte gjetur atje ku elementet takohen me Raportin e Arte (1.618033989…) dhe ekziston ne te gjithe universin ndermjet graviteteve te planeteve apo objektet e bera nga dora e njeriut apo arte te famshme, si te Leonardo DaVincit, Simfonia e 9-te e Bethoven, arkitektura greke apo romake…Gjithcka qe na duhet harmonike, e bukur, ka ate faktor x qe nuk mund ta shpjegojme, sic eshte ky Raport i Arte.

Perse eshte mbajtur sekret kjo gje? Duket si nje nga spektaklet e magjise, ku magjistari manipulon ne cdo menyre audiencen, por askush nuk eshte i lejuar te dije sesi behet kjo.

1. Muzika ju ben konkurrues

A e dinit se ne vitin 1955 Organizata Nderkombetare e Standartizimit e beri 440 herz nje tingull te pergjithshem per fushen e muzikes? Me perpara, ky numer ishte 432 herz. Sic e dini, muzika ka shume ndikim ne menyren e te menduarit. 432Hz e ben ritmin me harmonik, te qete, promovon lumturi dhe paqe dhe pasion e mirekuptim. Nderkohe 440 Hz eshte me energjik, i shpejte, njesoj si ne nje gare. Eshte me konkurrues dhe i fokusuar ne detaje, ne kuptimin e gjerave qe shohim. Ndah, perse dhe si u vendos 440Hz me mire sesa 432 Hz?

Ngaqe muzika na prek atje ku askush nuk mundet, atje ku eshte esenca jone e Qenies Emocionale, nese e kontrollon kete emocion dhe mendim, atehere eshte kryer pula e kontrollit mbi 99 % te popullsise. “Ata” nuk duan qe njerezit te kuptojne natyren e vertete dhe te larte te vetes sone. Ata duan qe ne te nxitojme, te besojme vetem ne ate cka shohim, dhe te jemi konkurrues per gjera materiale.

Ne kete menyre, 99%-shi do te jetoje ne realitetin e 1%-shit, qe u krijua per ta. I gjithe ky artikull eshte mbi nje sere gjerash te kompletuara nga “ATA”per te na mbajtur nen kontroll./standard.al