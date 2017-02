Bashkëshorti i Vlahutin, anëtar i Fondacionit Soros në Bosnjë. Deklarata në rrjete sociale kundër Trump

Ndërsa në Tiranë mediat vlojnë mbi shpenzimet e dyshimta të blerjes së vilës nga Delegacioni i BE-së, diku në Bosnje Hercegovinë, bashkëshorti i zonjës Vlahutin duket tepër i preokupuar mbi fatet e planetit Tokë, shkruan hashtag.

Vlado Azinovic, një lektor universiteti, studiues i çështjeve të sigurisë, është bashkëshorti i zonjës Vlahutin. Ai gjen rastin thuajse çdo ditë që në llogarinë e tij zyrtare në ‘Twitter’, të postojë informacione mbi rrezikun që i kanoset SHBA-ve dhe njerëzimit nga zgjedhja e presidentit Donald Trump.

The Finger on the Nuclear Button https://t.co/98DDQ0GPUr

A mund t’i besohet Trump-it butoni i mbushjeve atomike?

A ka hyrë në Shtëpinë e Bardhë një rracist i bardhë?

Çfarë dreqin po i bën Trump-i abortit?

Po emigrantëve?

Ç’është ky ultra-nacionalizëm i bardhë?

Pak a shumë këto janë pyetjet dhe fobitë që përcjellin disa dhjetëra artikuj që zoti Azinovic shpërndan në llogarinë e tij zyrtare në ‘Twitter’.

The Trump administration is showing white nationalists it won't fight them at all https://t.co/gX3KJZZbUU

— Vlado Azinovic (@VladoAzinovic) February 3, 2017