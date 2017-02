Bashkëshorti i Romana Vlahutin me dy projekte të mëdha biznesi në Shqipëri

Tweet on Twitter

Rruga evropiane për Shqipërinë kalon përmes Greqisë. Sado që kjo mund të shqetësojë lidershipin shqiptar, si dhe disa anëtarë të BE-së që janë duke u përpjekur të minojnë bisedimet midis dy vendeve, ky është realiteti.

Propozimet e Komisionit Evropian dhe progres-raporti për Shqipërinë, nuk janë detyruese për Këshillin Europian, që do marrë çdo vendim lidhur me pranim e Shqipërisë në BE.

Ajo që është e habitshme, megjithatë, është se përmbajtja e raportit të Hahn ka shumë pikë negative në lidhje me Shqipërinë, që nuk janë përmendur qëllimisht në njoftimin publik të Komisionit.

Ky raport i referohet mangësive, humbjen dhe problemet në një numër të madh fushash, që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, ndërsa shpallja publike e Komisionit thekson pikat e zgjedhura që i japin një pamje të ndryshme progresit të përgjithshëm të Shqipërisë.

Megjithatë, promovimi i një imazhi të përmirësuar të Shqipërisë nga z. Hahn, në emër të Komisionit Evropian nuk është e rastësishme. Në fund të fundit, ishte ai që vetëm pak muaj më parë pothuaj shkatërroi bisedimet Greqi – Shqipërinë, duke thënë se të dy palët janë duke diskutuar një çështje që nuk ekziston, në një përgjigje ndaj një pyetje nga ana e eurodeputetja e Partisë Demokracia e Re, Maria Spiraki.

Qëndrimi i njëanshëm i Hahn për Shqipërinë nuk është i rastësishëm. Sipas burimeve të IBNA, qëndrimi i Komisionerit dhe konfigurimi i tekstit të progres-raportit lidhet me ambasadoren e Bashkimit Europian në Tiranë, Roamana Vlahutin, e cila në kundërshtim me atë që kërkohet nga legjislacioni evropian, është e njëanshme ndaj palës shqiptare.

Ish gazetarja kroate, u bë një analiste, konsulente politike, ambasadore dhe anëtare e komitetit ekzekutiv të BE-së, dhe në fund ambasadore e BE-së në Shqipëri.

Roli i ish politikanëve nga Kroacia që veprojnë si këshilltarë për kryeministrin Edi Rama, Vlahutin, që është me origjinë kroate dhe përpjekjet nga ana e Kroacisë për anëtarësimin e Serbisë në BE dhe marrëdhëniet Kosovë – BE, i japin një tjetër dimension Vlahutinin dhe gjithashtu rolit të Kroacisë në Rajon.

Sipas medieve, burri i Vlahutin, Vlado Azinoviç është i përfshirë në dy projekte të mëdha në Shqipëri. Nga njëra anë linja hekurudhore Shqipëri-Mal i Zi dhe nga ana tjetër sistemet e sigurisë të shtetit shqiptar.

Natyrisht, duke i ofruar Shqipërisë premtime të rreme për anëtarësimin në BE, në këmbim të përfitimit financiar përmes projekteve të mëdha, disa njerëz po përpiqen të “shkatërrojnë” marrëdhëniet e mira të ndërtuara mes Greqisë dhe Shqipërisë së fundmi. Aktualisht, ka një hetim dhe jo vetëm nga mediat për rolin e Romana Vlahutin dhe burrit të saj në Shqipëri- IBNA