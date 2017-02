Skandalet e seksit më të mëdha në historinë e futbollit

RONALDO

U njohur tashmë si “Bullafiqi Ronaldo” për shkak të përmasave të tij të kohëve të fundit bëri atë që u quajt “skandali më i madh në sport”. Në vitin 2008, braziliani u kap me 3 prostituta në një hotel ku mbërriti policia. Vetëm atëherë u kuptua që 2 prej tyre ishin tranvestite. Një prej tyre tha se Ronaldo i kishte ofruar një shumë të madhe parash për të mbajtur gojën mbyllur.

WAYNE ROONEY

Ronaldo nuk është i vetmi që ka paguar për të shkuar me prostituta. Ylli anglez i futbollit Wayne Rooney u kap në vitin 2004 se kishte paguar mbi 2 mijë sterlina për një prostitutë 21 vjeçare që quhej Jennifer Thompson. Problemi është se kjo kishte ndodhur kur gruaja e tij ishte shtatzanë më fëmijën e tyre të parë.

JOHN TERRY

Kapiteni i Chelsea FC u përfshi në një tjetër skandal në vitin 2010 kur u mësua se ai kishte shkuar me bashkëshorten e shokut të skuadrës Wayne Bridge. Ata u përballën në një ndeshje në kampionat por nuk e shtrënguan dorën njëri-tjetrit. Bridge nuk pranoi të luante në kombëtare në krah të Terry.

RYAN GIGGS

Vazhdojmë me Premier League ku veterani i Manchester United, Ryan Giggs u vu në faqe të parë të gazetave ku shkruhej se ai kishte tradhtuar gruan me kunatën, gruan e vëllait të tij. Giggs ishte daja i 2 fëmijëve të saj, por kjo nuk e kishte ndaluar të mbante një lidhje 8-vjeçare me gruan që kishte të njëjtin mbiemër. Sipas “The Sun” ajo kishte pasur lidhje romantike edhe me lojtarë të tjerë si Dwight Yorke, Phil Bardsley dhe Danny Simpson. Gigs i kërkoi falje të vëllait, por ai nuk i ka pranuar asnjëherë.

ASHLEY COLE

Media britanike i pëlqen tej mase skandalet e futbollistëve. Në vitin 2008 ylli i Chelsea, Ashley Cole tradhtoi gruan me një këngëtare të famshme, 22-vjeçaren Aimee Walton. Ai kaloi një natë të nxehtë me të në shtëpinë e një miku të tij ndërsa i kishte thënë: “Mos i thuaj njeriu se do hyj në telashe”. Pas publikimit të historisë ai u divorcua.

FRANK RIBERY dhe KARIM BENZEMA

Francezi Frank Ribery u denoncua pasi kishte kryer marrëdhënie me një prostitutë minorene të quajtur Zahia Dehar. Përveç tradhtisë së ndaj gruas ai iu nënshtrua edhe një hetimi penal. Bashkë me të u proceduan edhe futbollistët Karim Benzema dhe Sidney Gouvu. Pas hetimeve ata u shpallën të pafajshëm pasi nuk u vërtetua që ata ishin në dijeni të moshës së saj minore.

CRISTIANO RONALDO

Futbollisti më i mirë në botë është përfolur shpesh për skandale seksi. Kur luante te Manchester United ai dilte me modelen Gemma Atkinson u përfol se e kishte tradhtuar me të dashurën e një ish shoku të skuadrës. Edhe gjatë lidhjes me rusen Irina Shayk ai u përfol për shumë tradhti të vogla, transmeton lapsi.al.

PETER CROUCH

Një herë atë e pyetën se çfarë do të bëhej nëse nuk do të bëhej futbollist. Atëherë ai tha se “ndoshta do të mbetej i virgjër”. Këtë patën të gjithë në mend kur në vitin 2010 tradhtoi gruan e tij bukuroshe Abbey Clancy me një prostitutë gjatë një fundjave në Spanjë.

MAURO ICARDI

Bëri bujë lajmi një vit më parë kur u përfol se kishte pasur një lidhje me Wanda Nara gruan e ish-shokut të tij Maxi Lopez te Sampdoria./lapsi.al/