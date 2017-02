Sh. Berisha: Kodi Penal jo vetëm për dëshmitarin. Padi penale në gjykatë për shpifjet ndaj meje

Djali i ish-kryeministrit Berisha, Shkëlzen Berisha është larguar komisionin hetimor pa dëshmuar për ende për çështjen e privatizimit të CEZ.

Seanca nisi me debate të ashpra, pasi zoti Berisha nuk bën betimin. Shkëlzen Berisha kishte depozituar një kërkesë për dorëheqjen e Taulant Ballës.

Ndërsa në një dalje për median ai shprehet se:

“Ajo që po ndodh lart është qesharake. Një kryetar që është i dënuar, përmend Kodin e Procedurës penale vetëm për dëshmitarin. Sikur ky kod të mos ekzistojë për anëtarët e komisionit. Unë dorëzova një kërkese për largimin e tij nga komisioni, por ati tha kjo kërkesë është hedhur poshtë. Ndërkohë që kjo kërkesë u dorëzua për herë të parë. Kjo është qesharake. Unë kam ardhur gjithmonë këtu dhe kam zbatuar ligjin, pavarësisht gjithë teatrit politik që këta po bëjnë. Unë nuk kam lidhje me personat e përmendur. Nuk kam qenë askund me ta. Dhe nuk më lidh asgjë me ta. Unë nuk do ta lë me kaq.

Kam ngritur padi penale në gjykatë. E gjitha kjo po ndodh për shkak të një shpifësi. Kam zgjedhur rrugën ligjore për t’iu shkëputur këtij teatri politik. Unë nuk e kam problemin për të bërë dëshmi, dhe për këtë po shkoj në gjykatë. Nuk mund të jap dëshminë time përballë një personi që është në konflikt interesi. Jo vetëm se ka patur gjyq me mua, por ai vazhdon shpif nëpër media. Këta që janë këtu mund të vijnë t’i bashkëngjiten procesit gjyqësor, dhe le të sjellin aty provat që kanë”, u shpreh Shkëlzen Berisha.

Duke iu përgjigjur interesit të mediave, Shkëlzen Berisha pranoi se do të paraqitet në mbledhjen e Komisionit Hetimor për CEZ sa herë të jetë e nevojshme.