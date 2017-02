Pajisja me kartë studenti, akoma një premtim elektoral në sirtarin e bashkisë

Nëpërmjet këtij dokumenti studentët përfitojnë ulje nga 10 deri në 50% të çmimeve në 3 kompani interneti, në 2 spitale private, në 2 kinema, në banka dhe në një prej kompanive që tregton pajisje elektroshtëpiake

Të vazhdosh studimet e larta në Universitete Shtetërore apo Private, është një nga sfidat më të mëdha që kalon çdo prind për fëmijën e tij, në vendin tone. Janë shpenzime të mëdha në vlerë monetare dhe kohore, për të siguruar një të ardhme më vonë, e cila çdo dite e më shumë duket e errët. Në këtë mënyrë studentët kur nisin fakultetin duhet të paguajnë taksa pafund, për regjistrimin, librat, banesa të cilët ata zgjedhin, ose shpenzimet e tjera gjate ditës, të cilat asnjëherë nuk janë të pakta.

Premtim elektorale

Për t’u bërë ballë një pjesë të këtyre shpenzimeve, të cilat janë të larta, kryetari i Bashkisë, Erion Veliaj, një vit më parë premtoi kartën e studentit. Nëpërmjet kësaj karte, reduktohen disa nga shpenzimet me kryesore dhe më të domosdoshme për studentët. Ky dokument bën që studentët të përfitojnë ulje nga 10 deri në 50% të çmimeve në 3 kompani interneti, në 2 spitale private, në 2 kinema, në banka dhe në një prej kompanive që tregton pajisje elektroshtëpiake. Këto janë disa nga shërbimet e reja, që Bashkia e Tiranës ka përfshirë në listën e lehtësirave, që do të përfitojnë të rinjtë që kanë statusin e studentit dhe që posedojnë kartën bashkiake. Po ashtu ata do të përfitojnë gjithashtu shërbim falas në transportin publik, biblioteka, apo në Postën Shqiptare. Sipas Bashkisë së Tiranës, përmes kartës bashkiake të studentit, të rinjtë do të përfitojnë edhe nga shërbimet e subvencionuara nga ky institucion, siç janë edhe kreditë studentore. Kostoja për aplikantët është 5 mijë lekë. Aplikimet bëhen online, në 1 prej sporteleve të ngritura nga Bashkia në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, në Rektoratin e Universitetit Politeknik, në Fakultetin Ekonomik, në Universitetin Bujqësor, te ai i sporteve dhe në universitetin e Arteve.

Projekti për realizimin e kartës së studentit është iniciuar në kohën kur bashkia e Tiranës drejtohej nga Edi Rama. Kanë kaluar shumë ditë nga viti që lamë pas me kryetarin e sotëm të bashkisë së Tiranës dhe gjithçka është aty ku u premtua. Një shpresë e madhe për t’i pajisur studentët më këtë kartë, e cila mbetet edhe për kësaj radhe një ëndërr. Ndonëse afati i fundit për pajisjen me këtë kartë ishte në muajin shator, akoma dhe sot studentët vazhdojnë të mos e kenë këtë dokument. Premtimet e kryetarit për ndryshime në gjeneratën e të rinjve janë të mëdha, por ajo që vërehet re deri më tani, janë fjalë bosh të cilat, qëndrojnë në kuadrin e “thashethemeve”. Edhe për shumë kohë studentët duhet të presin, sepse e ardhmja për këtë kartë, nuk duket premtuese.

Çfarë përmban karta e studentit?

Disa prej shërbimeve që ofron karta e studentit janë : Ulje çmimi 30% në 2 kinematë e Tiranës, kinema .Teatri Metropol ofron hyrjen falas, për të gjithë poseduesit e Kartës së Studentit. Posta Shqiptare do të ofrojë 10% ulje për të gjitha shërbimet e saj.Spitali Amerikan dhe spitali “Hygeia” ofrojnë 20% ulje çmimi, për të gjitha diagnostikimet dhe 10%, nëse ata do të kenë nevojë të qëndrojnë në spital. Në të gjithë dyqanet e “Fashion Group” do të ketë 10% zbritje.“Abcom” do të ofrojë zbritje 25% nga ofertat e saj zyrtare.“Abissnet” do të ofrojë ulje 15% nga ofertat e saj zyrtare.“BTC Albania” do të ofrojë 50% ulje, për të gjitha produktet e saj.“Neptun” ofron ulje 10% për laptopët dhe paketa shërbimi interneti 3 G falas, për 3 muaj.

Në xhepin e një studenti

Studentët kalojnë një sërë problemesh në momentin që nisin universitetin dhe shkëputen nga familja e tyre. Në këtë mënyrë ata duhet të përballojnë shpenzime të cilat i hasin çdo ditë. Si fillim taksat e shkollës, të cilat vajojnë në bazë të fakultetit për çdo student. Praktikisht ata paguajnë tarifën e regjistrimit, që janë pjesë e universitetit ku studiojnë. Por nuk mbyllet e gjitha me këtë tarifë regjistrimi. Studentët sa herë kane nevojë për një vërtetim nga universiteti që janë pjesë e tyre, duhet të paguajnë, në të kundërtën nuk mund ta marrin. Pagesat vazhdojnë në librat dhe leksionet, ku përgjithësisht janë libra të vet pedagogëve. E nëse nuk blihen, ndryshojnë “marrëdhëniet” me pedagogun e lëndës përkatëse. Por nuk janë vetëm këto shpenzimet e një studenti. Duhet të paguajnë qiranë e ambientit të cilën ata zgjedhin. Shpenzime të përditshme për ushqime dhe nevoja të tjera, duke e bërë gjithmonë edhe më të vështir jetën e tyre në fakultet. Karta e studentit do të ishte një zgjidhje shumë e mirë për ta, por mesa duket, do vazhdoj edhe për disa kohë, një projekt me plane afatgjate, të parelizueshme.