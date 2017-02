Ora mahnitëse prej druri (Foto)

Tweet on Twitter

Në shikim të parë, këto orë të lezetshme duken si ato që ideohen nga ana e prodhuesve të mëdhenj zvicerane por në fakt ato janë realizuar nga një marangoz i cili nuk ka asnjë përvojë në këtë fushë.

Valerii Danevych, nga Ukranina ka realizuar me dorë orë me shumicën e përbërjes së saj prej druri me përjashtim vetëm të një elementi metalik të nevojshëm lëvizjen e orës. Pasioni i tij për drurin ka lindur herët. Kur ishe në shkollë ai bëri një kitarë 3cm duke përdorur flokë njeriu për telat. Ndërsa u rrit duke përmirësuar aftësitë e tij, ai u zhvendos në restaurimin e objekteve prej druri dhe krijimin e veprave të artit në miniaturë për të bërë produkte mekanike.