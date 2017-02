Hapat që duhet t’i ndërmerrni për ta ruajtur zemrën

– Faktorët: Hapi i parë në përmirësimin e shëndetit të zemrës është njohja me faktorët që paraqesin rrezik. Pyetni mjekun tuaj sa është shtypja e gjakut? Çfarë do të thotë kjo dhe çfarë duhet ndërmarrë me atë rast? Sa është kolesteroli në trupin tim? A duhet zvogëluar peshën shkaku i shëndetit? Sa është sheqeri në gjak dhe a ekziston rreziku për t’u prekur nga sëmundja e diabetit? Nëse është ashtu, çfarë duhet bërë? Sa duhet aktivitet fizik në mënyrë që të ndihmojë në mbrojtjen e shëndetit të zemrës?

– Duhani: Tymi i duhanit përmban shumë materie të dëmshme (më shumë se 4.000) që mund të dëmtojnë zemrën dhe enët e gjakut. Kur të ndaloni duhanin, rreziku se do të prekeni nga sëmundjet e zemrës vetëm pas një viti do të zvogëlohet dukshëm. Edhe duhanxhinjtë, që kanë konsumuar cigaren për një kohë të gjatë, nëse e ndërprenë do ta lehtësojnë punën e zemrës dhe të gjithë organizmit në përgjithësi.

– Aktiviteti: Aktiviteti i rregullt fizik mund të zvogëlojë rrezikun nga sulmi në zemër, ndihmon që të rregulloni peshën dhe rregullon shtypjen e gjakut, kolesterolin e lartë dhe diabetin. Ajo që është më e rëndësishme, aktiviteti fizik zvogëlon stresin, i cili është një faktor kyç në zhvillimin e sëmundjeve të zemrës.

– Ushqimi: Ushqimi, i cili porositet i gatshëm, nënkupton ushqim me sasi të lartë të kripës, yndyrave dhe kolesterolit. Ushqimet duhet të jenë të pasura me pemë, perime, drithëra, që mbrojnë zemrën. Peshku i detit, që është i pasur me acidet omega-3, pastaj salmoni, tuna, zvogëlojnë rrezikun për sulm në zemër. Nuk duhet konsumuar mishin e kafshëve, qumështin dhe djathin, përderisa ushqimi i shëndetshëm nënkupton konsumimin e pemëve dhe perimeve.

– Stresi: Stresi ndikon negativisht në punën e zemrës duke shpejtuar pulsin, ndërsa në anën tjetër kolesteroli dhe shtypja e gjakut rriten. Kështu që, merruni me stresin, mos shpenzoni forcën në imtësi, mendoni pozitivisht.

– Gjumi: Mënyra e ekuilibruar e jetës ndikon dobishëm në punën e zemrës. Ekspertët kanë vërtetuar se njerëzit që flenë vetëm pesë orë në ditë, për 30% janë më shumë të rrezikuar nga sulmi në zemër në krahasim me ata që flenë tetë orë