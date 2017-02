Barazi gjinore! Edhe femrat tani mund të urinojnë si meshkujt

Tweet on Twitter

Ju ndoshta ende nuk e dinit, por në treg prej disa kohësh ka dal ky produkt. I cili për disa persona do të dukej i çuditshëm e nuk do ta përdornin kurrë, e për disa të tjerë fare normal e që do ta përdornin për të lehtësuar paksa jetën.

Bëhet fjalë për një produkt i cili quhet GoGirl,i cili është posaçërisht për vajzat e që do ti ndihmoj ato për tualetet publike, në ato jo higjienike e ndoshta edhe në ato të mbushura me njerëz.

Kjo është një pajisje që do përdoret nga femrat të cilat i lejon të urinojnë në këmbë. Sipas kompanisë që e ka prodhuar kjo është një pajisje tepër higjienike.

GoGirl është e lehtë për t’u përdorur. Ajo vendoset sipas parametrave të cilat janë në manualin e përdorimit dhe bëhet funksionale. Tanimë edhe vajzat si çunat, nuk do të kenë probleme me tualetet.

GoGirl përshtatet lehtësisht në çantë tuaj, xhep, ose kroskot. Kjo është një domosdoshmëri për të udhëtimet dhe sportet. Mund të jetë një produkt i ri për ju, por gratë evropiane kanë përdorur pajisje të tilla edhe më parë. Mendojmë se ju do të bini dakord se është lehtë dhe mirë!

