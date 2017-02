Verë e kuqe me hudhër: kura numër një për sëmundjet

Në mënyrë që të pastroni trupin nga toksina dhe papastërtitë, ju duhet të aplikoni kura natyrale që s’kanë efekte anësore shpesh. nëse toksina qëndrojnë për një kohë të gjatë në trup atëherë ju do të keni lodhje kronike, do të ndiheni të fryrë dhe do të keni probleme të theksuara me qarkullimin e gjakut. Kura me verë të kuqe dhe hudhra është një ilaç natyral që heq yndyrën e tepërt nga trupi, pastron gjakun dhe përshpejton metabolizmin.

Përbërësit: 12 thelpinj hudhre dhe gjysmë litër verë të kuqe.

Përgatitja: pastroni thelpinjtë e hudhrës dhe pritini në copa. Vendosini në një kavanoz dhe shtojini verën. Kavanozin mbajeni në një vend të errët dhe të thatë për 2 javë. tundeni kavanozin disa herë gjatë këtyre ditëve. Pas 2 javësh, kullojeni kavanozin dhe vendoseni lëngun në një shishe.

Përdorimi: merrni nga një lugë çaji të përbërjes 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në darkë.

Kujdes! Ju lutem konsultohuni me mjekun para se ta filloni këtë trajtim.

*shendeti.com