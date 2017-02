Si të mbajmë pastër shtëpinë?!

Për pastrimin e hekurit me avull. Për depozitën e ujit, përgatitet një përzierje me ½ ujë dhe ½ uthull dhe mbushet hekuri si zakonisht. Vihet në punë dhe lihet për 5 – 10 minuta, pastaj lihet për 5 minuta të nxjerrë avull mbi një cohë të vjetër.Zbrazet depozita dhe mbushet me ujë të pastër, lihet sërish të nxjerrë avull mbi një cohë të vjetër. Për pastrimin e sipërfaqes së hekurit, bëhet një pastë me sodë buke dhe pak uthull, fërkohet me një cohë të butë, pastaj shpëlahet. Zbrazet depozita dhe hekuri është gati.

Furra me mikrovalë pastrohet lehtë, duke futur brenda një tas me ½ sasi uthull dhe ½ sasi ujë. Vihet me të gjithë fuqinë për 3-4 minuta. Fshihet gjithandej me një cohë të thatë e të butë.

Mobiliet e lëkurës duhet të pastrohen rregullisht, por në mënyrën e duhur, në mënyrë që të mos dëmtohen dhe të shkëlqejnë sa më gjatë. Së pari, përdorni një cohë të butë ose mikro-fibër për të marrë pluhurat në sipërfaqe. Më pas, me një cohë të lagur në ujë me pak shampo trupi me përmbajtje kremi, si Dove, dhe të shtrydhur mirë, pastroni gjithë sipërfaqen pa e shpëlarë