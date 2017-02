Si të eliminojmë natyralisht erën e keqe nga shtëpia

Arsyet e erës se keqe ne shtëpi janë te shumta. Ato lidhen me ndonjë kafshe qe kemi ne shtëpi, ushqime te ndenjura, banja e pa shpëlare, lagështia, etj. E rëndësishme është gjithashtu edhe ajrosja e saj, e cila këshillohet te behet se paku dy here ne dite.

Ndërkohë qe edhe përdorimi i deodorantëve ambientale nuk është një ilaç i mire, pasi ato janë ne gjendje te mbulojnë përkohësisht erën e keqe, por pa mundur qe ta largojnë atë. Me poshtë janë disa këshilla te vlefshme qe do ju vijnë ne ndihme:

Për këtë do te na duhen: llum kafeje, uthull e bardhe, ujë i zier me uthull, limon, bikarbonat sode, pluhur karboni vegjetal, livande, fleta gazete.

Ne kuzhine. Për te pastruar erën qe vjen nga frigoriferi, këshillohet te përdoret llumi i kafesë. Paraprakisht pastrohet ai me bikarbonat sode. Pas kësaj, do te mjaftonte qe një filxhan me llum te tharë kafeje ta vendosim ne brendësi te tij. Kafeja do te mundësonte thithjen e erës se keqe, ne një mënyrë krejtësisht natyrale. Për këtë proces, një alternative efektive do te ishte edhe përdorimi i uthullës se bardhe. E njëjta gjë rekomandohet edhe për lavastoviljen. Për erërat e tjera qe vijnë ne kuzhine, këshillohet përdorimi i ujit te zier me uthull te zakonshme. Avujt qe çlirohen largojnë aromat e këqija. Ndërkohë qe përdorimi i lëngut te limonit do te ishte ideal për largimin e erës se keqe nga sipërfaqet mbi te cilat zakonisht punohet.

Për banjat. Këtu era e keqe është pasoje e lagështisë dhe WC-se. Për këtë këshillohet qe pas çdo dushi te thajmë me kujdes te gjithë sipërfaqet aty, ndërsa për pastrimin e WC-se, këshillohet përdorimi i ujit te zier me bikarbonat sode. Duke njomur një lecke te pastër ne këtë përmbajtje, fërkojmë dhe pastrojmë mire atë. Ne shkarkuesin e saj hedhim pak uthull molle. Lëreni atë te veproje për rreth 30 minuta dhe shpëlaheni me ujë te bollshëm, por te nxehte.

Për largimin e erës se keqe nga dhoma, këshillohet qe te përdoret bikarbonat sode, një filxhan me te cilën e vendosim ne mjediset e saj. Një alternative do te ishte edhe karboni vegjetal. Te dyja këto metoda lejojnë thithjen e erërave te këqija ne mënyrë tërësisht natyrale. Për mobiliet, dollapë dhe sirtarë, këshillohet përdorimi fletave te gazetave te cilat vendosen ne brendësi te tyre.

Ne fund një këshillë e vogël, një pastrim periodik do te lehtësonte me shume pastrimin dhe ajrosjen e mjediseve te shtëpisë suaj.