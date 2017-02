Si ndikon grupi i gjakut në regjimin ushqimor, personalitetin, shëndetin tuaj

Në kultura të ndryshme, grupi i gjakut barazvlerësohet me shenjën e horoskopit, pasi ky i fundit besohet se mbart informacione shumë të rëndësishme për shëndetin e një personi. Më poshtë do të njiheni me 7 mënyra tejet interesante se si ndikon grupi i gjakut në organizmin tuaj.

1. Grupi juaj i gjakut ndikon në regjimin ushqimo

Njerëzit me grup gjaku O priren të kenë probleme gastrointestinale dhe. Për pasojë, ata kanë nevojë për një dietë të lartë në protein, me shumë mish dhe dhe perime.

Njerëzit me grup gjaku A kanë një sistem të ndjeshme imunitar dhe duhet të hanë shumë agrume dhe perime si brokoli, spinaq dhe hudhër.

Njerëzit me grup gjaku B kanë tendencë për të prodhuar kortizol (hormoni i stresit). Si të tillë, ata duhet të shmangin yndyrnat , vajrat vegjetale dhe alkoolin.

Grupit AB zakonishtkanë një mjedis të varfër acidik në stomak. Ata duhet të konsumojnë gjëra të tilla si uthull molle dhe mjaltë për të rritur nivelin e acidit në stomak dhe për të siguruar tretjen e duhur.

2. Lloji juaj i gjakut ndikon në personalitetin tuaj. Klikoni ne fjalen personaliteti per te lexuar me shume

3. Grupi i gjakut ndikon edhe në fertilitetin e gruas

Studimet kanë treguar se gratë me grupin e gjakut O priren të jenë më pak pjellore..

4. Të stresuar apo me nerva gjatë gjithë kohës? Fajin e ka grupi i gjakut!

Për shkak se njerëzit me gjak B prodhojnë më shumë kortizoli se normalja, nivelet e tyre të stresit gjithashtu priren të jenë më të larta se mesatarja.