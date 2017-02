Këshilltari i Metës e ka një parashikim për zgjedhjet… Dhe nuk është aspak ai që mendoni..

Fushatat për zgjedhje kanë marrë frymë në të gjitha partitë politike. Ajo që shikohet tashmë dhe me lëvizjet e ditëve të fundit ka të bëjë me një situatë shumë të tensionuar. Por nga ana e tij këshilltari i Mëtës me anë të një statusi të hedhur në faqen e tij në Facebook shkruan dhe komenton paksa mbi këtë situate, dhe marrëdhëniet kualicionit dhe fromulat e funksionimit.

Statusi i plotet i Emiliano Aleksit:

Gjithmonë ekzistonte legjenda që zgjedhjet do të dalin aty-aty. Do të dalë e majta (+ FRD) dy mandate para, 72 me 68 apo 71 me 69, sepse bëhen kalkulime aritmetike. Pra, sa ka marrë LSI-ja para zgjedhjeve, sa ka marrë PD-ja, sa ka marrë PS-ja e kështu me radhë, ndërkohë që politika nuk është as aritmetikë e as matematikë, është më shumë #KIMI. Dhe natyrisht që ka proceset e saj, ka reaksionet e saj dhe absolutisht garës asnjëherë nuk i dihet deri në fund.