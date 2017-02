Horoskopi ditor për diten e diel – 5. shkurt 2017

DASHI

Stresi do ju pushtoje sot ju te dashuruarve dhe gjate gjithë kohës do jeni nervoze dhe te paduruar. Partnerit nuk do i pëlqejë aspak mënyra sesi do silleni me te. Beqaret do bëjnë mire te mos nxitohen për asgjë sepse mund te bëjnë gabime te mëdha e me pasoje tek e ardhmja. Perspektivat ne planin financiar kane për te qene te mira. Do ndiheni me te qete kur te shpenzoni.

DEMI

Kjo e sotmja nuk do jete aspak problematike sot për te dashuruarit. Përkundrazi ata do jene me te logjikshëm dhe do mundohen te rregullojnë gjithçka. Beqaret me siguri qe do kenë njohje interesante, por do bëjnë mire te mos hedhin asnjë hap pa u siguruar plotësisht. Ne planin financiar gjendja do jete me e mire pasi do përkujdeseni me tepër për këtë sektor.

BINJAKET

Sot do jeni te papërtuar ju te dashuruarit dhe do bëni çdo gjë ne mënyrë qe marrëdhënia me partnerin te jete sa me e mire. Nuk do mungojnë surprizat e vogla, por qe do e bëjnë zemrën te rrahe edhe me fort. Beqaret do arrijnë te realizojnë takimet e ëndërruara dhe do ndiheni te plotësuar për momentin. Financat menaxhojini me sa me shume maturi dhe mos ndërmerrni rreziqe.

GAFORRJA

Ka rrezik qe marrëdhënia juaj me partnerin te jete delikate sot. Here pas here do ndodhin edhe stuhi te fuqishme te cilat nuk do ju lënë te qete. Beqaret do kenë disa takime te papritura, por nuk pritet te ndodhe ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Ne planin financiar do jeni te kujdesshëm dhe do arrini gjithë kohës ta mbani situatën nen kontroll.

LUANI

Klima ne jetën tuaj ne çift do filloje te përmirësohet sot. Do dalin edhe disa rreze dielli te cilat do ua ngrohin edhe zemrën. Beqaret do kalojnë sfida e peripeci te mëdha derisa te arrijnë ta bëjnë për vete dike qe pëlqejnë. Dita e sotme nuk do jete e shënuara. Neptuni do ndikoje negativisht tek financat dhe do ju nxitin te bëni disa gabime me pasoja për te ardhmen.

VIRGJERESHA

Nuk do ketë asnjë problem serioz ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite, përkundrazi marrëdhënia me partnerin do filloje te përmirësohet. Beqaret duhet te jene sa me te hapur ndaj ftesave qe do ju bëhen, por kurrsesi nuk duhet te nxitohen për te marre vendime. Ne planin financiar di filloni te vendosni pak rregull dhe gjendja do përmirësohet ndjeshëm. Edhe ndihma e te afërmve do jete e vyer.

PESHORJA

Jeta juaj ne çift do kaloje ne plan te pare gjate gjithë kësaj dite. Do përkujdeseni gjithë kohës për partnerin tuaj dhe do e gjeni kohen për te kaluar edhe disa çaste romantike me te. Beqaret duhet te jene me te duruar dhe nga ana tjetër nuk duhet te kenë besim te plote tek ai qe do i joshe. Ne këtë mënyre di shmangin zhgënjimet. Financat do jene normale. Nuk do keni vështirësi për shpenzimet e nevojshme.

AKREPI

Sot do flisni me hapur me partnerin tuaj dhe do mundoheni t’i zgjidhni njëherë e mire problemet qe ju kishin dale me herët. Deri ne mbrëmja ambienti do jete ngrohur mjaft dhe do jeni me te çliruar. Beqaret nuk do arrijnë dot ta bëjnë për vete dike qe pëlqejnë kështu qe edhe sot do mbeten vetëm. Buxhetin nuk do arrini sot ta mbani nen kontroll pasi do kryeni shpenzimet te pakontrolluara.

SHIGJETARI

Do jeni tej mase xheloze për partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe ne shume momente do bëni skena qe nuk do i pëlqejnë aspak atij. Ndryshoni sjellje pasi ai qe keni ne krah nuk e meriton aspak atë qe po bëni. Beqaret do e gjejnë personin e duhur ne një ambient qe nuk ua kishte marre mendja ndonjëherë. Buxheti do jete goxha i mire, kështu qe përfitoni te bëni ndonjë investim.

BRICJAPI

Do ketë disa mosmarrëveshje te vogla sot ne jetën tuaj ne çift, por asgjë për t’u alarmuar. Nga mesdita e deri ne darke do ndiheni me mire dhe do dashuroheni me më tepër pasion me partnerin. Beqaret nuk do mundin dot te krijojnë një lidhje si e kishin ëndërruar sepse nuk do kenë kohe për te kërkuar personin ideal. Ne planin financiar rrethanat janë goxha te favorshme për te pasur përmirësime.

UJORI

Ka rrezik qe gjerat te mos ecin ashtu si i kishit ëndërruar ne jetën tuaj ne çift. Do ketë tension dhe mosmarrëveshje te njëpasnjëshme, madje edhe për gjera elementare. Beqaret nga ana tjetër do realizojnë plot njohje te reja dhe ka mundësi qe për dike zemra t’iu rrahe fort. Ne planin financiar duhet ta pranoni ndihmën e te afërmve tuaj pasi vetëm kështu do e kaloni me lehtësisht fazën e vështirë.

PESHQIT

Nëse jeni ne një lidhje ka rrezik te tregoheni te padrejte me partnerin tuaj gjate kësaj dite. Do jeni posesive dhe do e kritikoni atë për gjera qe ne fakt ai është munduar për me mire. Kthejini fjalët mbrapsht dhe kërkoni falje nëse nuk doni te shkatërroni gjithçka. Beqaret do jene ne rrugën e duhur për te gjetur princin e kaltër. Me shpenzimet tregohuni sa me te kujdesshëm qe te mundeni.