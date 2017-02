HISTORIA/ 24-vjeçari bën seks me dy gra por…ka një incest në këtë mes

Letra e djalit

“E dashur psikologe…

Unë bëj seks me dy gra të mëdha në moshë dhe ndonjëherë edhe me të dyja bashkë. Jam i dhënë pas të dyjave por njëra është…tezja ime.

Unë jam 24 vjeç dhe kur isha 19 vëllai im më i madh u martua. Atë ditë filloi dhe historia ime me tezen.

Diku nga fundi i ceremonisë, ajo më kërkoi ta shoqëroja deri tek makina e saj pasi donte të merrte diçka. Rrugës filloi të më puthte dhe më pas bëmë seks në makinë. Pas kësaj ne vazhduam të takoheshim tek shtëpia e saj dhe për një vit resht ishim të lidhur. Por të dy ne e dinim që po bënim gabim ndaj dhe u ndamë.

Unë u lidha me një vajzë tjetër por seksi me të në krahasim me tezen time ishte shumë i vakët. Pasi tezja e mori vesh që unë isha ndarë dhe më tha që dera e saj është e hapur nëse kam nevojë të flas me dikë. Një ditë vendosa të shkoja dhe aty gjeta edhe një shoqe të saj. Ato janë rreth të 40-ve por janë shumë seksi.

Pasi u tregova historinë e ndarjes të dyja më dhanë një përqafim dhe më pas…përfunduam duke bërë seks të tre.

Tani unë jam i lidhur me të dyja dhe i takoj herë veç e veç e herë të dyja bashkë. Ato e dinë këtë gjë por janë të lumtura.

Unë kam edhe raste me femra në moshën time por nuk e di pse më tërheqin femrat e rritura dhe tashmë kam ngecur me to dhe nuk e ndryshoj dot këtë dëshirë”.

Përgjigjja e psikologes

“Së pari lidhja jote me tezen është e papranueshme edhe nga vetë ligji…jeni një gjak si mund të ndodhë kjo.

Nuk është çudi që tërhiqesh nga femra më të rritura por nuk është aspak normale lidhja me një pjesëtarë të familjes. Si do të reagojë nëna jote kur ta marrë vesh këtë gjë?!

Bën mirë të ndahesh dhe të lidhesh më një vajzë në moshën tënde dhe larg nga gjaku jot”.