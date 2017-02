Franca jashtë BE-së dhe NATO-s, nëse Le Pen bëhet presidente

Liderja e ekstremit të djathtë në Francë ka nisur fushatën presidenciale me deklarata të forta. Marine Le Pen ka shpalosur programin e saj për “prioritet kombëtar” në sfondin e një sërë polemikash që kanë minuar rivalin e saj të së djathtës, François Fillon në favor të kandidatit të qendrës Emmanuel Macron.

Duke folur gjatë një tubimi në Lion, Le Pen tha se do të braktisë monedhën e përbashkët euro dhe do rikthejë monedhën vendase, frangën. Gjithashtu liderja e partisë së ekstremit të djathtë të Frontit Kombëtar (FN tha se nëse ajo do bëhet presidente brenda 6 muajsh do kërkojë referendum për daljen e Francës nga BE deh nga NATO.

“Bashkimi Evropian është një dështim dhe të vendos në kontroll. Nëse bëhem Presidente, brenda gjashtë muajve do të thërras një referendum për Frexi’- tha , Marine Le Pen.

Gjithashtu ajo tha se Franca duhet të dalë nga organizata euroatlantike e mbrojtjes, pasi brenda 5 vitesh do të organizojë vetë mbrojtjen e vendit.