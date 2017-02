Adoleshentja: Bëj seks me një burrë të martuar por ai kërkon diçka të çuditshme

Një vajzë adoleshente e ka vendosur veten në një pozitë mjaft delikate. Ajo është në një lidhje me një burrë të martuar, dhe vetë ajo i ka kërkuar që ai të kryej marrëdhënie seksuale. Historia që ajo i tregon psikologes së ‘The Sun’ është shqetësuese…

Letra e vajzës “Unë jam 16 vjeçe dhe prindërit e mi gjithnjë kanë qenë kundër seksit në moshë të re dhe më kanë mbajtur mjaft të kufizuar. Një ditë takoj shoqen time dhe i them se jam lodhur duke qenë e virgjër dhe dua të provoj se si është të kesh raporte seksuale. Ajo më tha se do flasë me të dashurin e saj dhe do shikojë se si mund të më ndihmojë. I dashuri i saj është 35-vjeç dhe është i martuar me dy fëmijë, por është shumë i pashëm.

Kur ajo i kishte treguar historinë time, ai i kishte thënë se mund të më ndihmonte. Kështu unë u takova me të dhe më çoi në një hotel ku bëmë edhe seks. Hera e parë nuk ishte fort e këndshme por më pas gjërat u rregulluan. Tani në takohemi çdo ditë pas shkolle dhe ai sillet shumë mirë me mua dhe shoqen time por na ka thënë se nuk do të ndehet nga bashkëshortja. Por kur bëjmë seks ai ka një dëshirë të çuditshme….do që unë të mbajë veshur uniformën e shkollës dhe këtë gjë ia kërkon edhe shoqes time”.

Përgjigjja e psikologes “Ai persona është duke bërë një gabim shumë të madh. Ai nuk mund të bëj seks me vajza të mitura sepse është e paligjshme, për të mos përmendur edhe faktin se ai është i martuar. Ti dhe shoqja jote duhet ta ndaloni menjëherë këtë lidhje dhe të filloni të dilni me djem të moshës suaj”.