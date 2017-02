Nishani mesazh ngushëllimi për Dritëroin: Autor i një krijimtarie letrare të pashtershme

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani ka shprehur ngushëllimet e sinqerta dhe dhimbjen për ndarjen nga jeta të shkrimtarit dhe poetit të shquar shqiptar Dritëro Agolli, nëpërmjet një mesazhi të bërë publik.

Nishani vlerëson lart figurën e Agollit, si autori i një krijimtarie letrare të vyer e të pashtershme. Kreu i Shtetit i shpreh ngushëllime familjes së shkrimtarit të madh edhe në emër të qytetarëve shqiptarë.

“Të dashur familjarë të Dritëroit të ndjerë,

Me hidhërim dhe dhimbje të thellë mësova lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të bashkëshortit, babait, gjyshit dhe njeriut tuaj të shtrenjtë e të pazëvendësueshëm.

Me këtë rast të trishtë dhimbjeje, më lejoni t’ju shpreh ngushëllimet e sinqerta, dhe në emër të qytetarëve shqiptarë, duke u përpjekur t’ju gjendem pranë shpirtërisht në këto çaste tejet të vështira!

Me ikjen nga kjo jetë të Dritëro Agollit, letrave shqipe do t’iu mungojë shkrimtari dhe poeti i ndritur, autori i një krijimtarie letrare të vyer e të pashtershme, që pasuron cilësisht e në mënyrë origjinale thesarin e trashëgimisë shpirtërore të popullit shqiptar.

Ndërsa shoqëria jonë humbi mendimtarin e kthjellët dhe veprimtarin me impakt të pamatshëm publik, i cili me kontributet e tij të rralla në dy periudha historike, la gjurmë të pashlyeshme si protagonist i lëvizjeve emancipuese përgjatë më shumë se një gjysmë shekulli si në art, ashtu edhe në politikën shqiptare të epokës së pluralizmit.

Edhe një herë ngushëllime dhe Dritëroit i pastë shpirti dritë në jetë të jetëve!

Bujar Nishani”, thuhet në mesazhin e ngushëllimit të Presidentit Bujar Nishani.