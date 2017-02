Bylykbashi: Rama e shkarkoi Roshin me vendim qeverie, por mban në punë me ligj

Tweet on Twitter

Oerd Bylykbashi, drejtuesi i reformës Zgjedhore në Partinë Demokratike në një status të fundit në profilin e tij social në ‘facebook’ akuzon kryeministrin Rama se po bllokon dekriminilazimin pasi i duhen kriminelët për vota.

Statusi i Plotë

Rama bllokon serish dekriminalizimin sepse kriminelet i duhen per vota

Ramen e detyruan BE dhe SHBA qe te firmoste ne dhjetor 2015 marrveshjen per dekriminalizimin.

Pasi kandidoi Rroshin ne 2015, BE dhe SHBA e detyruan te miratonte ligjin e dekriminalizimit.

Rezistoi qe ta hiqte Rroshin nga kryebashkiak se i duhej. I mbushi mendjen qe te hiqte dore nga doreheqja se i duhej per zullumet ne Kavaje.

Ligji ia fluturoi nga Bashkia. Por Rama firmosi vendim antikushtetues sikur gjoja e shkarkoi per shkelje te ligjit. Eshte tinzar deri ne frymen e fundit! Rroshi e ka humbur mandatin per shkak te nenit 179/1 te Kushtetutes qe thote se kush ka qene i denuar per krim humbet mandatin menjehere.

Shkarkimi prej Rames sipas nenit 115, sikur Rroshi paska kryer shkelje te rende te ligjit, ka per qellim qe t’i shtyje Rroshit kohen ne detyre deri sa te marre vendim Gjykatata Kushtetuese. Ai eshte denuar per perdhunim, Rama e quan shkelje te ligjit! Eshte krim ore, pyet profesionistet afer teje se ta shpjegojne turpin idiotesk qe po ben.

Mos u cuditni, Rama do t’i marre ne telefon dhe do t’i kercenoje gjyqtaret kushtetues me veting qe t’ia nxjerrim qelibar! A nuk e tha ish Ministri i Drejtesise qe ai kercenon gjyqtaret? A nuk kemi dy vjet qe e themi ne kete gje?

Ja pse i duhet ne Kavaje. Njesoj si ne Lezhe, Kruje etj! U thote krimineleve: kandidoni se nuk ka problem, ju mbroj une. Nese nuk kandidoni ju bej drejtues fushate, por mos e vrisni mendjen per dekriminalizimin sa te jem une kryeminister!