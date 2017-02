‘I qëndroja motrës pranë sepse i vdiq vajza por ajo më mori burrin dhe…”

Në adresën e psikologes së The Sun, sot ka ardhur një histori shumë e trishtë…

Një nënë e re me dy djem binjakë, ka kapur burrin dhe motrën e saj duke bërë seks ne shtëpinë e tyre, shkruan standard.al.E shokuar nga kjo skenë ajo ka marrë djemtë dhe është larguar nga shtëpia dhe tashmë nuk di se çfarë të bëj dhe si të sillet me bashkëshortin dhe motrës e saj.

Lexoni letrën e plotë dhe përgjigjen e psikologes.

Letra e gruas

“Kapa burrin dhe motrën duke bërë seks në shtëpinë time dhe kjo më dha goditjen më të fortë të jetës sime.

Mendoja se ishim një familje e fortë, por tani jam totalisht e humbur.

Unë jam 23 vjeçe e im shoq është 26 dhe kemi dy djem binjakë 4-vjeçar. Motra ime është 30 vjeçe dhe para një viti i vdiq vajza 9 vjeçe nga kanceri. Ajo dhe bashkëshorti i saj e përjetuan shumë keq dhe unë u kam qëndruar gjithmonë pranë për t’i ndihmuar sado pak. Edhe im shoq e ka bërë këtë gjë…por duket se ka bërë shumë më shumë.

Një ditë pasi dola nga shtëpi, kisha harruar telefonin dhe pas një ore u ktheva për ta marrë. Pasi hyra në shtëpi gjeta burrin dhe motrën duke bërë seks. U shokova dhe s’dija çfarë të bëja. Mora djemtë që ishin duke luajtur në oborr dhe ika në shtëpinë e nënës sime. Nga pas më erdhi im shoq duke qarë e duke mu lutur që ta dëgjoja. Ai më thoshte se më do dhe se ajo që bëri me motrën time ishte vetëm seks dhe nuk e kuptoi se si arritën gjërat deri aty. Ndërsa motra ime me lot në sy më kërkonte falje dhe më thoshte se nuk do ta bënte kurrë më parë.

Por unë nuk dua t’i shoh me sy…as njëri e as tjetrin. Nuk di se çfarë të bëj dhe si të sillem me ta pas këtij veprimi kaq të shpifur që ata kanë bërë”.

Përgjigjja e psikologes

“Kjo është shumë e rëndë për ty por mos harro që motra jote ka kaluar një situatë të tmerrshme pas humbjes së vajzës dhe njerëzit pas humbjeve të mëdha bëjnë gjëra që dalin jashtë karakterit të tyre.

Është gjë e mirë që bashkëshorti jot vjen dhe të lutet pasi kjo tregon se të do dhe është penduar. Por duhet të kuptojë që pas një gabimi kaq të madh s’mund ta rifitojë menjëherë zemrën dhe faljen tënde.

Por ti jepi edhe një mundësi sepse mund të dilni më të fortë se më parë…mbaj një distancë me motrën por mos e mbyll zemrën dhe mundohu që më vonë ta falësh dhe mos ta shkatërrosh lidhjen familjare”.