Balili e kap qeverinë me qerre

Edison Ypi

U nis qeveria ta kapte Balilin me qerre. E pa Balilin majë një bregu. Sapo drejtoi pushkën t’ja thyente rrotën Balilit, u thye rrota e qerres. Thyerja e rrotës së qerres në vend të rrotës së Balilit, i kujtoi qeverisë thyerjen e rrotës së avionit të Divjakës në vend të thyerjes së rrotës së drogës, dhe u bë pik e vrer, e pllakosi trishtimi. Por nuk u mposht. Thyerjen e rrotës së qerres, qeveria vendosi ta kompensonte me ndërrimin e kafshës që tërhiqte qerren. Tanipërtani nga gomar në kalë. Më vonë, po të paraqitej nevoja, edhe në buall, buallicë, pelë, mushkë. Qerrja para, qeveria pas, vazhduan të ndjekin Balilin. Me të parë ndërrimin e kafshës në krye të qerres së qeverisë, Balili i fshehur pas një ferre, u fut edhe më thellë në pyll. Duke mos e parë gjëkundi Balilin, në dëshpërim e sipër, qeveria vendosi ta intensifikojë ndjekjen me rreshtim ndryshe të karvanit, duke ndrruar qerren me qeverinë, pra qeveria para qerres, qerrja pas qeverisë. Balili su pa gjëkundi. As ky formacion nuk dha rezultat.

Ik e ik, qeveria takoi një demokrat. Ku ndodhet Balili ? e pyeti qeveria demokratin. Të shtifsha n’dhe, i tha demokrati qeverisë. Pak më tutje qeveria pa një tabelë mbi një hu të shtrembër mbi të cilën ishte shkruar; “Ngordhi Dritëroi”. Në hale të gomerëve vaftë ky dinak me gjithë vjershurinat e tia, klithën njëzëri ministrat, dhe vazhduan rrugën nëpër pyll. Te një përrua ministrat panë një diversant me mitroloz, dylbi, radio në shpinë, thikë në brez, dollaro në çantë, pilulë me helm nën jakë për ta gëlltitur dhe vdekur në rast rreziku. Po ti këtu ?! e pyetën të habitur ministrat diversantin. “Më hodhi NATO me parashutë më 1951, u tha diversanti ministrave, po endem nëpër pyll duke pritur rastin të vras me dorën time komunistat e zonës së parë operative”. “Ti dashke të na vrasësh ne, i thanë ministrat diversantit. Mirë, na vrit, vetëm na prit pak sa të kapim Balilin”, dhe ministrat vazhduan rrugën, ama Balili gjëkundi. Pllakosi zia.

Ministrat ranë dakord të pushonin pak. Lanë gratë te shtëpia, ikën për tu derdhur mbi kurva te Santa Quaranta. Këta duke bërë qef me kurva, Balili duke ngrënë mish e duke pirë raki te një stan në mal me ca çobenër që gjoja mbajnë bagëti e bëjnë bulmet, por në fakt kultivojnë hashash. Pasi ministrat u zbrazën mbi kurva dhe hoqën stresin, njëri nga ministrat, ai më i squti, i kujtoi qeverisë se shpejtësia e karvanit nuk mund të jetë më e madhe se qerrja më e ngadaltë, prandaj tha i squti, e mira është që ndjekjen e Balilit të mos e vazhdojmë me qerre e qeveri para e pas, por e gjithë qeveria mbi qerre. Natë e errët. Shi me gjyma. Ministrat e qeverisë mbi qerre mbuluar me mushama si Kali i Trojës hynë pa u ndjerë brenda stanit ku hante e pinte Balili.

Mirëpo në stan, në vend të Balilit gjetën Noc Rrokun. I thanë ministrat Nocit; Ku iku Balili o Noc? U tha Rroku ministrave; E lajmëruan kushurinjtë me whatsapp “ik se po vinë krushqit”. Kur ministrat e mërzitur që edhe këtë herë Bilalin nuk e kapën u nisën të iknin, qëntë e stanit j’u lëshun ministrave ua bënë rrobat firmato cop e çik. Ashtu të rreckosur ministrat u lanë e u shplanë në Vjosë, ikën blenë rroba të reja te një Butik në Këlcyrë. Me të ardhur në vete, ministrat u mblodhën në mbledhje qeverie te Sarajet e Rushan Beut në Pacomit.

Konkluzioni i mbledhjes së qeverisë sipas proces verbalit mbajtur nga një klysh kurvi; Duke konsideruar se kjo qeveri në 71 vjet Balilit i merr të keqen, në 71 muaj i rruan bythën, në 71 ditë i ha munë, duhet ndërruar strategji. Mjaft me qerre pa qerre, me vjershurina pa vjershurina. Që kjo punë më së fundi të kryhet, Shteti dhe Balili duhet të ndërrojnë rolet. Ashtu u bë. Shiu pushoi, era ndali, dita zbardhi, dielli ndriçoi, korenti erdhi, gomat u çpuan, makinat ndalën, aeroplanat u rrëzuan, groshët u hëngrën, dhalli u pi, perdja ra, shteti u kap me qerre nga Balili.