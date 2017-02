Sorosit po i shuhet “kandili” në SHBA, Trump do e shpallë kërcënim kombëtar

Tashmë nuk përbën një çudi se George Soros njihet si një ndër njerëzit më të urryer në botë. Miliarderi liberal e ka përdorur pasurinë e tij masive për burime të cilat në thelb janë përdorur për të “kontrolluar” Partinë Demokratike ( SHBA). A degjoi Soros, Hillary Clinton kur humbi në zgjedhjet presidenciale?! Hillary humbi zgjedhjet, por Soros është ende atje, i mobilizuar dhe i gatshëm duke planifikuar më shumë lëvizje që kërkojnë për të çmontuar presidencën Donald Trump. Pak ditë më parë, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka theksuar se Sorros është një “Kërcënim për sigurinë Kombëtare” në Shtetet e Bashkuara. Duke pasur parasysh se ky është i njëjti njeri që ka mobilizuar dhe paguar protestuesit për të krijuar kaos dhe rrëmuja. Ai kishte kohë të gjatë që mobilizohej për të arritur këtë qëllim. Trump tashmë ka vendosur lidhje me Rusinë për ta pyetur këtë të fundit në lidhje me “të gjitha të dhënat” për dosjet që lidhen me Sorros. Ai është në gjendje për ta bërë këtë në bazë të Urdhrit Ekzekutiv të 2014 që është nënshkruar nga Presidenti Obama, me titull “Bllokimi i Pronës Personave të që kontribuojnë në gjendjen në Ukrainë”.

Urdhri i Obamës

“UNË, BARACK OBAMA, President i Shtetet të Bashkuara të Amerikës, konstatoj se veprimet dhe politikat e personave që minojnë proceset demokratike dhe institucionet në Ukrainë; kërcënojnë paqen, sigurinë, stabilitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial; dhe kontribuojnë në shpërdorimin e aseteve të tyre, përbëjnë një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm ndaj sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara, dhe e deklaroj si emergjencë kombëtare për t’u marrë me këtë kërcënim”.

Një muaj pas këtij urdhri, kabllogramët diplomatikë amerikane tregojnë se Soros ka “minuar proceset dhe institucionet në Ukrainë”. Për shkak të ndërhyrjes së paligjshme Sorosit në një tranzicion paqësor të pushtetit, një konflikti masive shpërtheu në Krime, duke shkaktuar gjakderdhje dhe ku mbetën të vrarë rreth 9.600 burra, gra dhe fëmijë.

Duket qartë se ai kishte gisht në këtë mes. Pse më parë President Obama nuk e shpalli Soros si një kërcënim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara? Kjo erdhi për shkak se Soros “përmbyti” Partinë Demokratike Obama – Hillari me rreth 100 milionë $ donacione. Ju e vini në dyshin që Obama mund të merrte pagesë nga dikush për të dhuruar partinë?!

Soros filloi që të propagandonte që në fillim të vitit 2004, ku deklaroi se “fokusi kryesor i jetës së tij” dhe se e konsideroi çështjen “ jetë a vdekje”, duke u zotuar se ishte i gatshëm që të bëhej i varfër, nëse do t’i duhej për të mposhtur Presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtë e bënte për të shtyrë ndikimin e tij mbi popullin amerikan dhe demokracinë në vend.

Ndërsa në 2004 nuk arriti të fitonte, Soros e kishte kthyer “fitoren”në vitin 2016 dhe ishte bërë donatori më i lartë Hillary. Ne e dimë se Hillary dëgjonte njerëz që i “dhurojnë” asaj, kështu që ajo do ta këtë dëgjuar Soros gjithë kohën.

Tani që partia e tij është e mundur plotësisht, Soros është duke shkuar gjithnjë e më shumë kundër presidentit Trump, duke thënë se “demokracia është tashmë në krizë.” . Soros ka qenë aktiv në luftën e tij kundër Trump, pasi ai u zbulua se ka qenë organizatori dhe që ka paguar protestuesit që të shkaktonin sa më shumë dëme dhe të merrnin sa më shumë jetë të mundeshin.

Gjatë sezonit të zgjedhjeve, ka pasur disa protesta në Zi Lives Matter që u bënë të dhunshme. Protestuesit filluan trazirat, dolën kundër forcave të policisë. Pas këtyre, doli një raport që Soros kishte paguar këto protestues me rreth 15 $ orën për të protestuar, dhe ata do ti kishin shpenzimet e tyre të paguara.

Po kjo situatë nuk u ndal vetëm me protestat në Zi Lives Matter. Ka pasur disa protesta kundër Trump gjatë sezonit të zgjedhjeve që u kthye të dhunshme. Përsëri, një tjetër raport qarkulloi spas të cilit protestuesit ishin paguar që të shkatërronin çtë mundeshin , madje të merrnin dhe jetë po të ishte e nevojshme.

Duke pasur parasysh se një nga këto protesta në fakt mbylli një fjalim që Trump kishte planifikuar për të bërë, është e sigurt të themi se ata ishin në fuqi në atë kohë. Kjo pasi këta njerzs do të rrezikonin shumë jetë personash që do të gjendeshin rreth tyre dhe se problemet që do të shkatonin, do të ishin të mëdha dhe se policia do ta kishte të vështirë normalizimin e situatës. Por tashmë është koha që Trump të bëjë diçka për Soros. Ky njeri ka qenë përgjegjës për protesta të financuara që më pas janë kthyer dhunshëm në Shtetet e Bashkuara. Ai ka qenë përgjegjës për përpjekjen për të kontrolluar demokratët përmes donacioneve të tij në Parti. Ky njeri është një kërcënim për shoqërinë, dhe Trump në fund e ka etiketuar Soros se ai duhet të jetë: “Kërcënim për sigurinë kombëtare” . Por pas këtyre deklaratave të Trump edhe vendet e tjera kanë filluar duke bërë diçka kundër Sorros.

Hungaria u bë vendi i cili do të kontribuojë në zbulimin rreth dosjeve të pathëna për Sorros dhe ta shkatërrojë atë duke e çuar shumë poshtë. Hungaria ka thënë se ata do të përdorin “të gjitha mjetet në dispozicion” për të “fshirë” OJQ-të e ndryshme që janë të lidhura me Soros. Me fjalë të tjera, pasuria e tij nuk do të jetë në gjendje të ndikojnë më në pozicionet qeveritare.

Përsëri, ka qenë Soros ai që ka ndihmuar në financimin e protestave kundër inaugurimit Trump. Një raport i dalë së fundmi tregon se ai ishte i lidhur drejtpërdrejt me më shumë se 50 grupe që ishin të vendosur për të protestuar në inaugurimin e Trump. Nëse ai është ishte i lidhur kaq shumë grupe, pa diskutim që shuma e parave të investuara ka qenë e lartë vetëm e vetëm për të protestuar. Ky artikull vërteton se më në fund, Trump do të etiketojë Soros për atë që ai është,: një kërcënim për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Trump është në gjendje të bëjë këtë në sajë të Urdhrit Ekzekutiv të Obamës në vitin 2014. Duke marrë parasysh të gjitha dëmet e që Soros ka bërë në Shtetet e Bashkuara me anë të financimit të tij të protestave,për një kohë të gjatë.

Nga Conservative Fighters- Përkthyer nga Standard.al

*Titulli eshte redaksional