Plagosi me thikë familjarët e ish-gruas, flet për herë të parë nëna e Marjan Levantit: Çfarë ndodhi atë natë

Më 23 dhjetor të këtij viti, Marjan Levanti ka plagosur me thikë ish-vjehrrit e tij dhe ish-kunatin, pas një konflikti të lindur pas divorcit. Gjykata ka vendosur ndaj tij masën e sigurisë “arrest me burg”, por ai e ka kundërshtuar këtë vendin, duke tentuar dy herë të kryejë vetëvrasje, ndërsa nëna e tij duhet t’ju rrijë 50 metra larg Helenës dhe dy fëmijëve.

Afërdita Levanti ka folur sot për herë të parë për këtë ngjarje, por edhe incidentet e tjera të ndodhur në familje. Në emisionin “Me zemër të hapur” në “News 24”, ajo rrëfen sesi kanë rrjedhur ngjarjet, e sidomos rasti i fundit kur ish-nusja e djalit, Elena Kocaqi kërkoi urdhër mbrojtje me pretendimin se “ish-vjehrra ka tentuar t’i marre me forcë të birin”.

Afërdita rrëfeu në emision edhe vrasjen e njërit prej djemve të saj, vëllait të Marjanit dhe pse ky i fundit u ndje fajtor.

“Im bir kishte konflikt me disa persona ku banonin atje. Qëllon një natë që Marjani ndjehet i rrezikuar dhe i kërkon ndihmë të vëllait. Gjindet i rrethuar nga njerëzit që i bënin presion Adrianit. Dy djemtë e mi vajtën në polici. Marjani merr përsipër se ka qenë në sherr për të ndihmuar vëllain. Njëri prej atyre të tjerëve u plagosën. Marjani shkoi për vëllain. Nuk është dënuar njeri për vrasjen e djalit tim. Vrasja ndodhi 1 muaj pas kësaj zënke”,- tregon ajo.

Megjithatë Afërdita thotë se këto i përkasin të shkuarës dhe se tani është e shqetësuar për njeriun e vetëm të familjes që i ka mbetur, Marjanin. Ajo bën fajtorë të përkeqësimit të marrëdhënies së djalit të saj me nusen, prindërit e Elenës, sipas së cilës, nuk i kanë mbështetur aspak.

“Ajo që më shqetëson mua tani janë vuajtjet për mbi vuatje të djalit tim shembullor Marjanit. Familjarët e tij nuk e kanë pritur kthimin e djalit tim. Marjani dhe Elena kishin 8 vite martesë. Marjani nuk kishte kushte që ta merrte nusen. Elena jetonte me prindërit në një shtëpi që e kishin ndërtuar. Familjarët e Elenës nuk e pritën mirë martesën me djalin tim. Nuk kanë qenë dashamirës që në fillim. Nuk i mbështetën në përfundimin e asaj shtëpie. Elena e Marjani kanë punuar vetë. Unë djalin e Elenës dhe Marjanit e kam rritur vetë. Elena kishte shumë besim tek unë. Nuk shoh aspak pozitive familjen e Elenës që të bëhej palë për të rregulluar situatën. Marjani më thoshte nuk kthehem më në atë shtëpi pasi njerëzit e Elenës më shqetësojnë. Nuk e mendoja që kjo të ndodhte me Elenën pasi unë kam shumë respekt për të pasi është grua e arsimuar. Shkonim shumë mirë bashkë”.

Si ishin marrëdhëniet tuaja me Elenën?

Ajo është zonjë e nderuar për mua. Por nuk e di pse arriti deri këtu. Nëse nuk ia dilte dot le të merrte dikë ta ndihmonte për punën.

Si arriti deri te plagosja?

Nipi im i ka shprehur disa probleme të atit, që e kanë shqetësuar shumë. Ai ka tentuar të flasë me Elenën, siç bënte për çdo gjë. Por ajo i kishte bërë bllok. Deri një javë para plagosjes, unë kam patur marrëdhënie të mira me Elenën. Madje ne kemi folur në telefon.

Si hyri Marjani në shtëpinë e Elenës?

Me telefon, me mesazhe, mund të them kishte shkruar gazeta se sa ishte lutur ai që të uleshin e të flisnin. Ai donte vetëm të fliste me Elenën, jo me njerëzit e tjerë. Nuk e di se si hyri Marjani në banesën e Elenës. Mua Marjanani më ka thënë që do mundohem të komunikoj patjetër me Marjanin. Mua Elena më telefonoi dhe më tha mblidh djalin se po bën kasaphanë në shtëpinë time. Kur më telefonoi Marjani isha në komisariat: Unë jam vetë i plagosur, aman amanet fëmijët. Unë u ktheva nga jashtë për gruan e fëmijët, por ajo nuk deshi të ulej e të fliste me mua.. I them Elenës të ishte ulur e të kishte folur me Marjanin, burrin që ka jetuar 9 vjet. U tregua kokëfortë. Madje Marjani i ka thënë që edhe nëse divorcohemi, të bëjmë “teatër” në sy të fëmijëve për të mirën e tyre.

Gjatë këtyre ditëve keni tentuar ta votoni Elenën?

Kam vajtur dhe në shtëpinë e saj dy herë, ajo më tha: Ka marrë fund nuk jetoj më me djalin tënd.

Po pas incidentit?

Nuk ma ka hapur telefonin. Në datë 25 më mer djali i vogël e më thotë: Nëna, babi është në burg, hajde më mer se mami nuk është në shtëpi. Shkova për te shtëpia e tyre, trokas, nuk më hap njeri derën, as Elena nuk më hapte telefonin. Nuk ka të drejtë të ma privojë njeri nipin që qante. Unë doja vetëm ta qetësoja fëmijën, do e ktheja prapë. Nuk kam dashur ta marr me forcë fëmijën. Unë dua të kem marrëdhënie të mira me nusen e djalit tim Elenën. Është mamaja e nipërve të mi.

Cfarë do t’i thoje Elenës në këtë moment?

Më vjen keq që ka ndodhur kjo. Unë të kam dashur shumë dhe të dua akoma. Të sillemi në mënyrë të qytetëruar që edhe ata fëmijë të mos pësojnë traumë.