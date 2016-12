Biseda erotike dhe foto nudo, demaskohet Alma Erjonit: Unë të bëj go****e (Foto)

Skandali i ciftit Alma- Erjon vazhdon akoma. Alma sot ka marrë vëmendje të madhe, pasi në faqen JOQ, janë publikuar disa biseda intime të saj, ku ajo ofron trupin e saj kundrejt 200 dollarëve.

“Ti që s’ke ba seks tash dy vjet, që më the do të kënaq, që nuk do më harrosh kurrë veç do biesh direkt në dashuri me mua. Kam me ta ba njata që s’ta ka ba asi femër tjetër. Se me mua ke për ta ndjer seksin. Se jam shumë e nxet unë”, – i shkruan ndër të tjera Alma personit që ka sjellë fotot e bisedave në redaksinë e JOQ.

Duket se ai i ka kërkuar edhe foto të sajat lakuriq kundrejt shumës, e me sa duket, ajo nuk ka nguruar t’ia dërgojë. Materialin bruto redaksia jonë e ka përpunuar pasi pamjet kanë përmbajtje erotike edhe për arsye etike nuk mund të publikohen siç i ka dërguar Alma me dëshirën e saj, tek bashkëbiseduesi.