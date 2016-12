Terrorizmi/ Turqia akuzon ashpër SHBA, Rusia i del në krah. Deri ku shkon krisja mes dy aleatëve më të mëdhenj në NATO?

Partneriteti mes Anakrasë dhe Uashingtonit po vihet seriozisht në pikëpyetje. Aq sa në arenën ndërkombëtare po hidhen dyshime rreth vijueshmërisë normale të marrëdhënieve SHBA-Turqi e kjo për shkak se Presidenti, Rexhep Taip Erdogan, në mënyrë të papritur akuzoi administratën amerikane se po mbështesin ISIS në Lindjen e Mesme, raporton “BalkanWeb”.

I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Moskës zyrtare që ka mbështetur akuzat e Erdoganit. Aleksey Pushkov, një nga senatorët e Këshillit të Federatës të Dhomës së Lartë në Parlamentin e Rusisë, dhe një nga politikanët më me influencë pranë Presidentit, Vladimir Putin, ka deklaruar sot se “presidenti Rexhep Taip Erdogan ka të drejtë në deklaratat e tij se forcat e koalicionit ofrojnë mbështetje ndaj organizatave terroriste duke përfshirë edhe ISIS”, – raporton Anadolu Agency.

Pushkov në një deklaratë në median sociale ka thënë: “Erdogan ka të drejtë. Ka shumë ngjarje që tregojnë se SHBA-të mbështesin organizatat terroriste. Është absurde që Departamenti i shtetit është në përpjekje për të mohuar këtë rast të qartë”.

Presidenti i Turqisë, Rexhep Taip Erdogan, ka lëshuar akuza mjaft të rënda në drejtim të partnerëve më të mëdhenj të NATO-s, duke u shprehur se Ankaraja disponon prova që vërtetojnë se SHBA ka mbështetur organizata të ndryshme terroriste në Lindjen e Mesme, përfshirë ISIS.

Në fjalën e tij, kreu i shtetit turk nënvizoi se për të provuar këto akuza ekzistojnë materiale të të shumta, si fotografi, video, etj.

Erdgoan tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara e thyen premtimin e bërë kur themeluan koalicionin ndërkombëtar anti-ISIS, duke ndryshuar qëndrimin e tyre.

“E mbani mend se çfarë thanë forcat e koalicionit në fillim të misionit? Ata po thonin, do të luftojmë Shtetin Islamik deri në shkatërrimin e tyre. Në fakt, ata na akuzuan edhe ne që po mbështesnim ISIS, por tashmë ata janë zhdukur. Për më tepër, ata kanë ndryshuar edhe qëndrimin e tyre, duke mundësuar mbështetje për grupe terroriste si Shteti Islamik, Njësitë e Mbrojtjes së Popullit, dhe Partia e Unionit Demokratik. Kjo gjë është mjaft e qartë, pasi ne kemi prova të ndryshme si fotografi, video, etj”, – akuzoi Erdogan.

E menjëhershme ka qënë edhe kundërpërgjigjia e Shteteve të Bashkuara, teksa në një reagim zyrtar, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Mark Toner, u shpreh se akuzat e ardhura nga Ankaraja janë tepër qesharake.

“Dua të them se këto akuza janë qesharake për të qënë i sinqertë. Nuk kanë asnjë bazament, sikurse edhe ju mund ta kuptoni. Nuk mendoj se dikush mund të vërë në dyshim mbështetjen tonë në punën që po bën koalicioni në Sirinë veriore, Irak dhe në të gjitha vendet e tjera. Jemi 100% të përkushtuar për të shkatërruar përfundimisht Shtetin Islamik”, – u shpreh zëdhënësi i Departamentit të Shtetit.

Këto deklarata kanë vënë edhe njëherë në dyshim partneritetin e dy prej aleatëve më të mëdhenj të NATO.

Që prej tentativës së dështuar të grushtit të Shtetit, Ankaraja zyrtare duket se është distancuar nga partneriteti me Uashingtonit, duke forcuar gjithnjë e më shumë marëdhënien me Rusinë.