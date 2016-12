Rikthehet në TKOB/ Balerini Ervis Nallbani: Këtë herë “Arrëthyesi” vjen ndryshe

Në prag të Krishtlindjeve në shtëpinë e madhe dhe të bukur të familjes gjermane Stahlbaum, të cilët kishin organizuar një festë, vjen dhe Gjyshi Drosselmeyeri cili i jep fëmijëve, Klara dhe Fritz dhurata. Për Klarën ai kishte sjell kukullën Arrëthyesi, të cilën ajo e pëlqeu shumë. Fritz bëhët xheloz dhe thyen kukullën. Por Gjyshi me anë të magjisë e rregullon atë për Klarën, e cila më vonë bie në gjumë me Arrëthyesin nën pemën e Krishtlindjes. Klara në ëndërr me Arrëthyesin përjeton momente magjike e argëtuese. Kjo është historia e bukur që do të rrëfehet në baletin “Arrëthyesi” sot dhe nesër në skenën e Teatri Kombëtar të Operas dhe Baletit. Baleti “Arrëthyesi” do të ngjitet në skenë me koreografi të Enada Hoxhës dhe Gert Vasos, duke i dhënë koreografisë një koncept të veçantë.

Kjo vepër është ngjitur në skenë edhe nga koreografi i mirënjohur Ilir Kerni, ku dy balerinët Enada Hoxha dhe Gert Vaso kanë qenë protagonistë, duke e bërë “Arrëthyesin” një nga premierat më të suksesshme të repertorit. Këtë herë ky balet do të vijë ndryshe. “Shfaqja është e re për shumë arsye sepse ndryshojnë koreografitë dhe nëse ka ndryshim në element koreografik, do të ketë edhe ndryshime në kostume. Më interesante nga kjo shfaqje është se shfaqja është e re, vjen ndryshe. Personazhi që unë kam këtë herë në këtë balet është e kundërta e atij personazhi që unë kam patur herën e kaluar. Në qoftë se herën e parë synohet që Arrëthyesi kthehet në princ dhe princi princi kërcen dhe me princeshën, këtë herë ndodh ndryshe. Arrëthyesi kthehet në princ dhe kërcen vetëm me Klarën. Ky është ndryshimi”, ka pohuar balerini Ervis Nallbani, i cili interpreton rolin e Arrëthyesit/princit. Në premierën “Arrëthyesi” do të interpretojnë rolet kryesore Ervis Nallbani e Ledia Sulaj bashkë me trupën e baletit. Muzika do të luhet nga orkestra simfonike e TKOB-së nën dirigjimin e Ricardo Caseros.

Arrëthyesi është një nga kompozimet më të njohura të kompozitorit Tchaikosky. Që nga premiera e saj e parë në Shën Petersburg, në 1892, Arrëthyesi ka qenë një pjesë e pazëvendësueshme e festimeve të Krishtlindjeve në të gjithë botën dhe një vepër teatrale sinonim me gëzimin lirinë e habinë e fëmijërisë. Vënia e parë skenike që u realizua në të njëjtën kohë me operën “Iolanta”, e kompozitorit Çajkovski, u realizua në 18 dhjetor 1892 pranë Teatrit “Mariinskij” të Shën Pjetërburgut në Rusi. “Arrëthyesi” që në shumë skena është realizuar si shfaqje baleti, nuk ka munguar dhe në kinema apo teatër. Baleti “Arrëthyesi” është një vepër e veçantë për kompozitorin e famshëm rus Çajkovski, për të cilin ajo u bë njëfarë pike reflektimi, përsiatjesh në lidhje me kuptimin e jetës.

Historia te “Arrëthyesi”, flet për një të re me emrin Klara, e cila zvogëlohet sa një miush dhe Arrëthyesi i saj i dashur shkon në luftë së bashku me lodrat e tjera kundër miut të lig. Më vonë ai transformohet në një princ të bukur dhe ata shkojnë së bashku në mbretërinë e zanave floksheqer (Confiturembourg) për të mbretëruar përgjithnjë.