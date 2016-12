Partizani i merr sulmuesin Skënderbeut, kontratë për 1.5 vjet

Partizani ka zyrtarizuar përforcimin e parë në merkaton e dimrit. Sulmuesi nigerian 22-vjeçar, Methju Boniface, do të jetë pjesë e të kuqve duke filluar nga janari dhe deri në përfundim të sezonit të ardhshëm.

Në këtë mënyrë, Partizani ia ka dalë të mposhtë Skënderbeun në “ndeshjen” e parë në merkato. Boniface u bashkua në verë me korçarët, por kampionët nuk arritën ta federonin për shkak të problemeve me dokumentacionin që sulmuesi kishte me ish-ekipin e tij, Aris Limasol në Qipro. Gjatë pjesës së parë të këtij sezoni ai u aktivizua në Kosovë me skuadrën e Trepça ’89 dhe plani ishte që në janar do të kthehej në Korçë, por Partizani u tregua më i shpejtë për ta bindur nigerianin.