Zhdukja misterioze e avionit 401

Avioni ishte larguar nga Aeroporti ndërkombëtar “John F. Kennedy” dhe ishte afër destinacionit të tij, Aeroportit ndërkombëtar në Majami, kur gjërat filluan të shkonin keq. Derisa avioni i afrohej aeroportit, rrotat ishin lëshuar, por treguesi, i cili ua bën me dije pilotëve se rrotat janë lëshuar, nuk ishte ndezur. Derisa piloti sillej rrotull dhe pjesëtarët e tjerë të ekuipazhit mundoheshin ta dinin pse nuk ishte ndezur drita në fjalë, aeroplani nuk dihet si kaloi nën komandën e autopilotit. Avioni filloi që të lëshohej, por ekuipazhi, që e kishte mendjen gjetiu, nuk e vërejti një gjë të tillë. Në raportin final rreth kësaj tragjedie, thuhet se faji i takon në tërësi pilotit. Por, ajo që ndodhi më pas ka të bëjë me temën tonë. Disa kohë pas kësaj fatkeqësie, të punësuarit e kësaj linje ajrore disa herë bënë me dije sesi shihnin fantazmat e personazhit të vdekur të ekuipazhit në avionë të tjerë. Ishin të shumtë ata që besonin se kjo ndodhte për shkak se shumë pjesë të avionit të rrëzuar, të fluturimit 401, ishin rikuperuar dhe ishin përdorë si pjesë për avionë të tjerë, të ngjashëm. Punëtorët sidomos thoshin ta kishin parë shpirtin e kapitenit Bob Loft dhe atë të oficerit të dytë, Don Repo.

Rasti i vitit 1973

Një rrëfim tjetër thotë se në një fluturim të vitit 1973, një stjuardesë kishte parë fantazmën e kapitenit Loft, të cilin e kishte pyetur se kush ishte, meqë nuk e kishte parë më parë në avion. Ai (fantazma) nuk i ishte përgjigjur, prandaj stjuardesa kishte shkuar te kapiteni i avionit, për ta lutur atë që të fliste me “njeriun misterioz”. Kapiteni i avionit menjëherë njohu kolegun e tij, kapitenin Loft. Kur ai, i tronditur, e thirri Loftin në emër, ky i fundit, apo thënë më mirë, shpirti i tij, menjëherë u zhduk. E tërë kjo ndodhi para disa dhjetëra pasagjerësh.

Rrëfimi nga viti 1974

Gjatë një fluturimi të vitit 1974, piloti thoshte ta kishte parë shpirtin e Don Repos, të ulur në avion. Piloti kishte rrëfyer se fantazma e Repos i kishte thënë atij se ai, Repo pra, bashkë me Loftin, nuk do të lejonin që të ndodhte ndonjë fatkeqësi tjetër sikur ajo e fluturimit 401, për t’u zhdukur më pas pa gjurmë. Një anëtar i ekuipazhit të një fluturimi tjetër, tregonte se i ishte paraqitur shpirti (imazhi) i Repos, i cili i kishte thënë se e kishte përfunduar kontrollimin që bëhet para nisjes së fluturimit. Në një rast tjetër, një stjuardesë kishte parë Repon duke rregulluar furrën me mikrovalë, që gjendet në avion. Repo është parë edhe disa herë të tjera në dhomën e elektronikës, pasi që pjesëtarët e ekuipazhit kishin shkuar aty për të kontrolluar, pasi që kishin dëgjuar zhurma të çuditshme.

Libri

Këto rrëfime ishin bërë aq të shpeshta, sa që menaxhmenti i kompanisë “Eastern Air Lines” ua kishte tërhequr vërejtjen punë- torëve se përhapja e rrëfimeve të tilla mund të rezultonte me pushimin e tyre nga puna. Në vitin 1976, disa vite pasi që kishin pushuar së dëgjuari rrëfime të tilla, John G. Fuller kishte botuar librin me titull “The Ghost of Flight 401”, ku jepeshin detaje rreth ngjarjeve që çuan deri te fatkeqësia dhe rrëfimet rreth fantazmave, që lindën më vonë. Pjesa më e madhe e këtyre rrëfimeve kishin si burim gruan e autorit, Elizabeth, e cila punonte si stjuardesë.